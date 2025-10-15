Se filtró la reacción del ex de Dai Fernández luego de la confirmación del romance entre la actriz y Nico Vázquez

Ahora, Nicolás Vázquez confirmó que está saliendo con Dai Fernández, su compañera de elenco en Rocky, después de separarse de Gimena Accardi, tras 18 años de relación.

En ese contexto, se preguntaron sobre la reacción de Gonzalo Gerber, ex novio de la actriz, al enterarse del romance.

Según confirmaron en la tele, el bailarín, que salió durante siete años con la artista, estaría “muy mal y angustiado”.

Así, se difundieron imágenes de Vázquez y Fernández durante una salida con sus perros y algunos compañeros en un parque de la Ciudad de Buenos Aires. “Estaban juntos en un parque en Colegiales y era llamativo”, comentaron al referirse al encuentro revelado recientemente.

Por otra parte, se dieron detalles de la ruptura entre la actriz y Gerber, quien se encuentra en plena gira con Cazzu: “Dai es una chica que tiene un buen pasar económico, tiene un departamento muy importante donde vivía con Gonzalo, en el mismo edificio donde vive una muy famosa. Esta famosa me contó que, en las semanas previas a la separación, se escuchaban muchas discusiones. La separación no fue en buenos términos“, confesaron desde la pantalla chica.

Pero, para finalizar, hay un dato no menor: señalaron que la actriz y su ex pareja continúan en contacto a través de las redes sociales, donde se intercambian “me gusta” e incluso comparten el cuidado de sus mascotas.