Orfila rompió el silencio en cámara y tiró nafta al fuego: "Gimnasia repite un patrón que en algún momento tiene que modificar"
El exentrenador del Lobo criticó a la dirigencia, afirmó tenerse "fe para enfrentar a Estudiantes" y hasta habló sobre Zaniratto.
El reciente exentrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata, Alejandro Orfila, habló por primera vez en los medios nacionales luego de su sorpresiva salida del club. No lo hizo en todo su proceso de 138 días en La Plata a la TV porteña y decidió hacerlo a poco del clásico ante Estudiantes. En una entrevista con ESPN, el técnico uruguayo brindó declaraciones que generaron polémica dentro del mundo “tripero”, apuntando contra la conducción actual y trazando una crítica profunda a la historia reciente de la institución.
“El lunes arrancamos planificando la semana y conversando con los futbolistas. En el transcurso del día el presidente -Mariano Cowen- se presentó en mi domicilio y me comunicó la decisión. Confiaba y confío en que el domingo el plantel va a sacar un buen resultado”, comenzó relatando Orfila, todavía sorprendido por la forma en que se produjo su desvinculación. Perdió siete partidos de los 12 en los que estuvo.
Lejos de mostrarse resentido, el exentrenador intentó mantener un tono sereno, aunque no eludió las críticas: “Fue una experiencia extraordinaria y muy positiva para mí dirigir a Gimnasia. Pero de todo lo que había investigado en la previa, me encontré con eso de los constantes cambios de entrenadores, y se fue agudizando. Hoy Gimnasia está viviendo una situación complicada”.
Orfila, que apenas dirigió un puñado de partidos antes de ser despedido -12, su peor promedio en su trayectoria como DT-, trazó un diagnóstico más estructural que deportivo: “La problemática no es solo deportiva sino institucional. Todo eso genera un contexto negativo. Gimnasia vive una situación complicada, y no creía que se iba a acrecentar. Creía que no me iba a pasar lo que le pasó a otros entrenadores”.
El uruguayo fue aún más contundente al referirse a lo que considera un patrón repetido en el club albiazul: “Gimnasia repite un patrón que en algún momento tiene que modificar. Ojalá se termine de acomodar de una buena vez por todas y pueda tener un clima positivo, porque es uno de los clubes más importantes de la Argentina. Muchos entrenadores con prestigio hablan también de ese patrón y de que no quieren vivirlo nuevamente. El club tendrá que modificarlo”.
Durante la entrevista, Orfila también se refirió al presente inmediato del equipo y al clásico platense que se aproxima: “El clásico no se trata de ánimos. Los futbolistas lo tienen, tienen carácter, pero no se dan los resultados por mala suerte. Como estábamos, estoy convencido de que irán a ganar”.
Consultado sobre decisiones internas durante su ciclo, explicó qué pasó con el referente Lucas “Pata” Castro: “Lo del Pata fue exclusivamente deportivo. No pudo concretar en el campo lo que esperábamos. Todo el proceso lo tuvimos en cuenta, en mayor o menor medida; era un líder importante, aunque las lesiones lo complicaron”.
Por último, Orfila destacó el vínculo que mantuvo con las divisiones juveniles y el cuerpo técnico de Fernando Zaniratto -su reemplazo-: “Teníamos gran relación con inferiores, con el staff, con una idea parecida. Entiendo que Zaniratto estará pensando en volcar su idea madre o ir a lo que necesita el equipo”.
El testimonio de Orfila dejó al descubierto una fractura evidente con la actual conducción encabezada por Mariano Cowen, que en menos de tres años ya suma varios entrenadores despedidos. Su análisis, más institucional que personal, reaviva un debate que en Gimnasia parece eterno: la dificultad para sostener proyectos, incluso cuando los resultados todavía no están del todo definidos.
