Agrupaciones solicitaron un pedido de informes a la Comisión de Gimnasia de cara a la Asamblea y las elecciones

En las últimas horas, integrantes de importantes agrupaciones políticas de Gimnasia han formalizado una solicitud a la actual Comisión Directiva, donde solicitaron documentación financiera, contable y administrativa de cara a la Asamblea General Ordinaria y a los próximos comicios mens sanas.
La iniciativa surge a raíz de las agrupaciones Legado Gimnasista, presidida por Diego Patiño Chaumeil; Renacimiento Gimnasista, con Emanuel Di Loreto a la cabeza; Somos Gimnasia, liderado por Lucas Castagneto; y Alternativa Tripera, con Juani Larraza.
La documentación solicitada se centra en obtener claridad sobre la gestión financiera reciente y los planes futuros. Las agrupaciones requirieron que la CD provea información a la Comisión Revisora de Cuentas respecto al período comprendido entre el 1° de julio de 2024 y el 30 de junio de 2025. Adicionalmente, se solicitó la entrega de copias de la Memoria y los Estados Contables del club, así como del Presupuesto Anual de Recursos y Gastos que corresponderá al lapso del 1° de julio de 2025 al 30 de junio de 2026.
En un esfuerzo por comprender la economía del Club, la solicitud de las agrupaciones tiene por fin conocer el estado de situación patrimonial actual. Específicamente, pidieron los detalles del Pasivo Corriente y No Corriente, junto con el estado de las deudas exigibles y las previsiones financieras existentes. A su vez, otro de los requerimientos importantes es que es que la dirigencia informe sobre el déficit mensual actual de la institución y el plan que se implementará para su ordenamiento y corrección financiera.
Finalmente, la petición aborda aspectos críticos relacionados con la administración, el personal y los procesos legales e institucionales. Los grupos solicitaron información sobre los retrasos salariales que afectan a la totalidad de los empleados de la institución, pidiendo que estos se detallen por actividad, por Sedes y por deportes.
También se exigió conocer la existencia de deudas por cargas sociales y sindicales, la cantidad total de empleados, y los nombramientos realizados por la actual Comisión Directiva. De cara a los procesos electorales, las agrupaciones requirieron además el estado actual del Concurso Preventivo del Club y la entrega de una copia actualizada a la fecha del Padrón de Socios de la Institución.
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA
Registro DNDA Nro RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd.
