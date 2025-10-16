Clásico platense Estudiantes vs Gimnasia | Más de 500 policías, horarios, cortes de calles y restricciones: todo sobre el operativo de seguridad del

El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires a través de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte -APreViDe- informó que el clásico platense entre Estudiantes y el Gimnasia y Esgrima que se jugará este domingo 19 de octubre a las 15.00 horas en el Estadio “Jorge Luis Hirschi” contará con la participación de 570 efectivos, 200 agentes de seguridad privada, 140 trabajadores de Utedyc, 5 ambulancias, personal de Cruz Roja y bomberos en el escenario deportivo.

La apertura de puertas del estadio será a las 12 horas.

APreViDe -precisó- recomienda a los simpatizantes concurrir temprano al estadio, debido a los controles de entradas, carnet de asociados (digital/QR), y presentación de DNI en los accesos, ya que se ejercerá el Derecho de Admisión, con el uso de teléfonos inteligentes. "Las personas que intenten sortear estos controles de seguridad, o utilicen carnet ajenos, serán sancionado por el club o su defecto por esta Agencia", indicaron.

El dispositivo de seguridad contará con el apoyo del sistema de cámaras de seguridad en el interior y exterior del estadio, también en los alrededores con la colaboración del Centro de Monitoreo municipal.

Para reforzar la seguridad del evento deportivo, se realizarán intensos controles en la zona céntrica, el Bosque platense, los acceso a la ciudad, los puntos de concentración de parcialidades, Av. 7 y 50, ambas sedes sociales, inmediaciones del estadio UNO, desde la noche anterior al evento con fines preventivos.

Los principales cortes de calle se llevarán a cabo en Av. 1 y 53; 2 y 54; 2 y 55; 2 y 56; 2 y 57; 2 y 58; Av.1 y 57, 1 y 59, en la zona del Bosque con controles sobre Av. Iraola, Calleja Prossi, y sobre Cuccolo.

Además, se recuerda que atento a la normativa vigente se encuentra prohibido el ingreso con insignias y vestimenta identificatoria de otras entidades deportivas, papeles, material pirotécnicos (bengalas, humo, etc.) y banderas agraviantes o que inciten a la violencia. APreViDe advierte que en el caso de registrar el uso de elementos pirotécnicos en las tribunas, se aplicará la sanción correspondiente.