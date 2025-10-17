Quién era Gustavo Zampe, el joven folclorista de 34 años que murió y tenía fuertes lazos con La Plata

La muerte del músico, compositor y cantante Gustavo Zampelunghe, más conocido como Gustavo Zampe, a los 34 años, causó un enorme impacto en la comunidad artística de La Plata y toda la Provincia de Buenos Aires. Se trata de una de las voces más representativas de la nueva generación del folklore argentino que, si bien había nacido en Roque Pérez, desde 2011 residía en nuestra ciudad.

Justamente en La Plata fue donde profundizó su formación ya que era alumno de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y participó en numerosos proyectos que reflejaron su búsqueda estética y su compromiso con la cultura popular.

Quién era Gustavo Zampe

Gustavo Zampe, en 2017, se incorporó al reconocido grupo Los Chaza, con quienes recorrió escenarios de todo el país. Una de sus composiciones, “Donde los sueños se encuentran”, fue elegida por la banda para dar nombre al disco editado en 2020, reflejo del cariño y la admiración que su obra despertaba entre colegas.

Con la misma entrega, en 2020 lanzó su primer álbum solista, “Convergencia”, una obra de nueve canciones propias que condensan su estilo, su voz inconfundible y su mirada poética del mundo.

A pesar de los escenarios importantes que lo esperaban cada fin de semana, Gustavo nunca se olvidó de su pueblo. Volvía a Roque Pérez cada vez que podía, y cantaba con la misma pasión en festivales locales como en grandes eventos, dejando recuerdos imborrables entre vecinos y amigos.

La despedida en medio del dolor

Sus restos fueron despedidos ayer en su ciudad natal. La noticia de su fallecimiento, tras una breve e inesperada enfermedad, conmovió profundamente a la comunidad artística platense y roqueperense, así como al ambiente peñero de todo el país.

Desde los 12 años, cuando comenzó a estudiar guitarra y canto, Gustavo se definió por su humildad, su compromiso y su amor por la música. Su partida deja un enorme vacío, pero también una huella luminosa en quienes compartieron su camino y en todos los que alguna vez se emocionaron con su voz.