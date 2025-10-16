Dolor en la música platense por la partida Gustavo Zampe: tenía apenas 34 años

VIDEO. "Rappi-chorro" salvaje en La Plata: falso repartidor tiró al piso y arrastró a una mujer para robarle
VIDEO. "Rappi-chorro" salvaje en La Plata: falso repartidor tiró al piso y arrastró a una mujer para robarle
La comunidad artística bonaerense despidió con profundo dolor al músico, compositor y cantante Gustavo Zampelunghe, conocido cariñosamente como Gustavo Zampe. Tenía 34 años y era una de las voces más representativas de la nueva generación del folklore argentino.
Nacido en Roque Pérez, Zampelunghe dedicó su vida a la música de raíz folklórica. Desde 2011 residía en La Plata, donde profundizó su formación en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y participó en numerosos proyectos que reflejaron su búsqueda estética y su compromiso con la cultura popular.
Una trayectoria marcada por la pasión y la autenticidad
En 2017 se incorporó al reconocido grupo Los Chaza, con quienes recorrió escenarios de todo el país. Una de sus composiciones, “Donde los sueños se encuentran”, fue elegida por la banda para dar nombre al disco editado en 2020, reflejo del cariño y la admiración que su obra despertaba entre colegas.
Con la misma entrega, en 2020 lanzó su primer álbum solista, “Convergencia”, una obra de nueve canciones propias que condensan su estilo, su voz inconfundible y su mirada poética del mundo.
A pesar de los escenarios importantes que lo esperaban cada fin de semana, Gustavo nunca se olvidó de su pueblo. Volvía a Roque Pérez cada vez que podía, y cantaba con la misma pasión en festivales locales como en grandes eventos, dejando recuerdos imborrables entre vecinos y amigos.
Un adiós sentido
Sus restos fueron despedidos hoy en su ciudad natal. La noticia de su fallecimiento, tras una breve e inesperada enfermedad, conmovió profundamente a la comunidad artística platense y roqueperense, así como al ambiente peñero de todo el país.
Desde los 12 años, cuando comenzó a estudiar guitarra y canto, Gustavo se definió por su humildad, su compromiso y su amor por la música. Su partida deja un enorme vacío, pero también una huella luminosa en quienes compartieron su camino y en todos los que alguna vez se emocionaron con su voz.
