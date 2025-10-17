Experto en kickboxing va a juicio por un cabezazo

Según determinó la Justicia platense, el 28 de septiembre de 2023, en el interior de un domicilio sito en la calle 58 entre 8 y 9 de La Plata, un experto en kickboxing, tras mantener una discusión con su pareja, “se tornó agresivo con ésta y la agredió físicamente, propinándole un cabezazo a la altura de la nariz, provocándole una fractura distal, lesiones que a la postre fueron calificadas como de carácter leves”.

Por este caso, que se agravó doblemente por el vínculo entre víctima y victimario y, por el contexto de violencia de género, quedó imputado Juan Jerónimo Cuenca Saravi. La damnificada es María Belén Alo Reta.

En el hecho interviene el Juzgado Correccional Nº 3, quien ofició a la denunciante para que se exprese si aceptaba una salida alternativa al debate. Pero como la respuesta fue negativa, hoy el expediente sigue su curso rumbo a las audiencias orales, para las cuales las partes, a través de sus representantes letrados, deberán realizar el respectivo ofrecimiento probatorio.

La instrucción por el incidente fue desarrollada por la titular de la UFI Temática Nº 13 de La Plata, Mariana Ruffino, quien, al buscar apoyatura en convenios internacionales, expresó: “Los hechos como los ventilados en esta causa guardan la particularidad que en su mayoría ocurren al amparo de las paredes que protegen un hogar. La víctima y el agresor son protagonistas casi exclusivos de lo que ocurre y en algunos casos solo cuentan con la observación de menores de edad que lejos de poder brindar testimonio se constituyen en víctimas colaterales de la violencia de género”.

Por eso ponderó el relato brindado por Alo y se expresó por una justicia con perspectiva de género.