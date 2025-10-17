Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |Jubilados asaltados en Gonnet

Miraban televisión y los sorprendió la realidad
17 de Octubre de 2025 | 04:04
Un matrimonio de jubilados, domiciliado en Gonnet, pasó a última hora del miércoles la peor de sus noches, por culpa de un grupo de violentos delincuentes armados que no solo les robaron, sino que además los golpearon sin la menor piedad.

El brutal hecho de inseguridad ocurrió en una casa ubicada en las calles 21 y 508, cuando la pareja -el hombre tiene 75 años y su esposa, 73- se entretenía mirando un programa.

Pero ese momento de relax se vio interrumpido abruptamente, para desgracia de los moradores del lugar.

Según pudo saber este diario de fuentes policiales, cuatro delincuentes que estaban encapuchados con pasamontañas y con guantes en sus manos, quedaron frente a frente con las víctimas tras al parecer acceder por los fondos al interior de la finca.

Uno de esos voceros consignó que “el hombre desconoce el lugar exacto de ingreso, porque la casa tiene un patio que da a un terreno en venta, con un alambrado al que le falta un tramo”.

Acotó que “luego, en una ventana, los asaltantes metieron la mano, logrando sacar las llaves de la vivienda, con las cuales abrieron la puerta trasera e ingresaron al inmueble”.

TROMPADAS Y ROBO

Los damnificados, refirió después el informante, “vestían ropas oscuras” y “en todo momento maltrataron mal a los jubilados tanto física como verbalmente, además de apuntarles con sus armas de fuego”.

Al respecto, reveló que “(los asaltantes) les pegaron trompadas en la cara a este matrimonio. Por eso, el hombre sufrió escoriaciones en el lado derecho de la boca. Su mujer, en cambio, tuvo raspones en la mejilla izquierda. Pero los dos se encuentran fuera de peligro”.

Con la pareja reducida por las amenazas de muerte y furibundos golpes, los asaltantes se enfocaron en lo que buscaban en ese domicilio: dinero en efectivo y objetos de valor.

En ese sentido, el pesquisa que habló con EL DIA informó que “les sustrajeron una cantidad de plata que las víctimas no pudieron establecer. También un auto Renault Sandero, color blanco, para seguidamente escapar de la zona a toda velocidad”.

De todas maneras, no trascendió el tiempo en que la banda permaneció en esta vivienda, aterrando a ambos jubilados y despojándolos de sus pertenencias.

Si bien los delincuentes se dieron a la fuga, dejaron a los abuelos llenos de miedo y a su vivienda completamente desordenada.

Cuando esta banda de ladrones ya estaba lejos de donde dieron el golpe, un llamado telefónico al 911 alertó, en principio, sobre el robo del Renault Sandero.

Poco después, policías del Comando de Patrulla La Plata fueron a la escena y supieron que, en verdad, se había tratado de un asalto de violentas características. Familiares llevaron a la pareja a ser atendidos a un hospital cercano por “lesiones leves”. La denuncia se radicó en la comisaría de Gonnet.

 

