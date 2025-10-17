Miraban televisión y los sorprendió la realidad

Milei admitió que Santiago Caputo podría desembarcar en su Gabinete tras las elecciones
Milei admitió que Santiago Caputo podría desembarcar en su Gabinete tras las elecciones
La cruzada de Milei: recuperar terreno en la Provincia y evitar tropiezos en sitios clave
Delito desbocado en La Plata: salvajes le robaron a una abuela y la dejaron ensangrentada y en shock
Pablo Quatrocchi, Darío Ortiz y las memorias de clásicos platenses: “Se juegan de otra manera”
Pronostican en La Plata un viernes pasado por agua: ¿a qué hora para de llover?
Si pagás en efectivo, las ofertas ganan por goleada en La Plata: para achicar costos, el "cash" resiste en los comercios
Quién es el periodista de La Plata que se entregó y quedó preso, acusado de causarle lesiones graves a su ex
Melanotan II: un péptido multifacético para la exploración científica
La formación de Estudiantes para el clásico: Domínguez tiene una base y algunos interrogantes
Los once de Gimnasia para el clásico: Zaniratto juega al misterio y define los titulares
Mundial de Estados Unidos 2026: sedes, características especiales y selecciones clasificadas hasta ahora
Dolor en la música platense por la partida Gustavo Zampe: tenía apenas 34 años
Los números del Cartonazo: pozo de $4.000.000, línea de $300 mil y la chance de un auto 0 KM
Estallaron las tasas de las billeteras virtuales y algunas dan hasta más del 70%
Cuenta DNI del Banco Provincia: viernes de descuento en un supermercado de La Plata
VIDEO. La Plata, cada vez más longeva: el caso de la vecina que festejó sus 107 años
VIDEO. Eitan Horn, conmovido: la vuelta a casa del ex rehén de Hamás con vínculos en La Plata
Un empleado mató a su jefe, lo enterró en el patio de la casa y se hizo pasar por él para vender sus cosas
En la Ciudad, los básicos de la canasta subieron 2,5% en septiembre
Hipotecados UVA: más familias de La Plata piden devoluciones millonarias
Máximo y Florencia Kirchner buscan evitar el remate de sus bienes
Tomaba una cerveza y murió: tragedia y dolor en Melchor Romero
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Un matrimonio de jubilados, domiciliado en Gonnet, pasó a última hora del miércoles la peor de sus noches, por culpa de un grupo de violentos delincuentes armados que no solo les robaron, sino que además los golpearon sin la menor piedad.
El brutal hecho de inseguridad ocurrió en una casa ubicada en las calles 21 y 508, cuando la pareja -el hombre tiene 75 años y su esposa, 73- se entretenía mirando un programa.
Pero ese momento de relax se vio interrumpido abruptamente, para desgracia de los moradores del lugar.
Según pudo saber este diario de fuentes policiales, cuatro delincuentes que estaban encapuchados con pasamontañas y con guantes en sus manos, quedaron frente a frente con las víctimas tras al parecer acceder por los fondos al interior de la finca.
Uno de esos voceros consignó que “el hombre desconoce el lugar exacto de ingreso, porque la casa tiene un patio que da a un terreno en venta, con un alambrado al que le falta un tramo”.
Acotó que “luego, en una ventana, los asaltantes metieron la mano, logrando sacar las llaves de la vivienda, con las cuales abrieron la puerta trasera e ingresaron al inmueble”.
LE PUEDE INTERESAR
Iniciativa popular en Tolosa por más seguridad
LE PUEDE INTERESAR
Casi en simultáneo, dos domicilios desvalijados
Los damnificados, refirió después el informante, “vestían ropas oscuras” y “en todo momento maltrataron mal a los jubilados tanto física como verbalmente, además de apuntarles con sus armas de fuego”.
Al respecto, reveló que “(los asaltantes) les pegaron trompadas en la cara a este matrimonio. Por eso, el hombre sufrió escoriaciones en el lado derecho de la boca. Su mujer, en cambio, tuvo raspones en la mejilla izquierda. Pero los dos se encuentran fuera de peligro”.
Con la pareja reducida por las amenazas de muerte y furibundos golpes, los asaltantes se enfocaron en lo que buscaban en ese domicilio: dinero en efectivo y objetos de valor.
En ese sentido, el pesquisa que habló con EL DIA informó que “les sustrajeron una cantidad de plata que las víctimas no pudieron establecer. También un auto Renault Sandero, color blanco, para seguidamente escapar de la zona a toda velocidad”.
De todas maneras, no trascendió el tiempo en que la banda permaneció en esta vivienda, aterrando a ambos jubilados y despojándolos de sus pertenencias.
Si bien los delincuentes se dieron a la fuga, dejaron a los abuelos llenos de miedo y a su vivienda completamente desordenada.
Cuando esta banda de ladrones ya estaba lejos de donde dieron el golpe, un llamado telefónico al 911 alertó, en principio, sobre el robo del Renault Sandero.
Poco después, policías del Comando de Patrulla La Plata fueron a la escena y supieron que, en verdad, se había tratado de un asalto de violentas características. Familiares llevaron a la pareja a ser atendidos a un hospital cercano por “lesiones leves”. La denuncia se radicó en la comisaría de Gonnet.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí