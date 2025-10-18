San Luis conoce a su rival y juega su Intermedia

San Luis es el único equipo de la Región que todavía no pudo cerrar la temporada 2025. Es que esta tarde se conocerá cuál será su rival en los playoffs pensando en mantener la categoría,

El equipo Marista salió último en la tabla del Top 12 y por eso jugará el repechaje. Primero enfrentará a quien salga quinto del torneo de Primera A, que hoy jugará su última fecha.

El rival será San Cirano (74 puntos), Pueyrredón (73) o Pucará (71). Los de Villa Celina enfrentan a los de Burzaco y Puey tiene un partido “accesible” como local.

Quien termine quinto (tercero ya temrinó Champa y cuarto será uno de los equipos mencionados) jugará contra San Luis en La Cumbre la próxima semana. El ganador de ese partido jugará el 8 de noviembre la final del repechaje contra el ganador de Champa y el cuarto en la cancha de La Plata RC.

En tanto también se jugará la última fecha del torneo de Primera A, con la visita de Universitario a Atlético del Rosario desde las 15:30 en Plaza Jewell.

La U ya sabe que no tiene problemas de descenso y que aseguró su lugar en la categoría la semana pasada. Esta tarde será parte de la fiesta que preparó el local por haber ascendido al Top 14 2026.

El equipo que Ramiro Pacheco presentará será con: Urréjola, Urban, Lagana; B. Damioli, Ducloux; Marchissio, Olivero, Portunato; Rivera Cano, D’Onofrio; Orrico, Esquerre, Fernández, Vergel; Espinosa.

La Inter de San Luis quiere llegar a la final

El equipo de Intermedia de San Luis jugará esta tarde desde las 16 el pase a la final del torneo cuando enfrente a Newman en la cancha de CUBA en Villa de Mayo.

El equipo azulgrana terminó segundo y se medirá contra el tercero, contra quien empató curiosamente hace una semana. Gran campaña del segundo equipo del Club en un año especial.

Los 15 que saltarán a la cancha son: Napolitano, Mateo Caffaro, Suárez; Ibañez, Argemi; EtchanchuFebrero, G. Molina Ferrer; Gullo, Isidro Lazzarini; Benjamón Galán. Proclemer, Macchi, Cucolo; Ignacio Quatrocchi.