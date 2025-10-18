San Luis conoce a su rival y juega su Intermedia

VIDEO.- "Con la escuela de Eduardo" y "vamos a dejar todo": Ascacibar y Panaro anticiparon el clásico
La guerra del gas en Villa Elvira: un territorio, dos precios y venta ilegal
VIDEO. Fin de la fiesta de los “Hells Angels”: paseo, motos y tensión con trapitos
Verano en casa: acondicionar la pileta no baja de 230 mil pesos
“Torturaban y filmaban”: el triple crimen pasa a la Justicia Federal
El Gobierno quiere una reforma laboral con subas por productividad
Gobernadores aliados pidieron acompañar al Gobierno nacional
VIDEO. Expectativas en ventas del comercio platense: restoranes, informática e indumentaria optimistas por el Día de la Madre
“Bochazo” en Medicina: estudiantes denuncian irregularidades en exámenes
“Dame el celular ya o te quemo”: feroz robo cuando salía de su casa
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
San Luis es el único equipo de la Región que todavía no pudo cerrar la temporada 2025. Es que esta tarde se conocerá cuál será su rival en los playoffs pensando en mantener la categoría,
El equipo Marista salió último en la tabla del Top 12 y por eso jugará el repechaje. Primero enfrentará a quien salga quinto del torneo de Primera A, que hoy jugará su última fecha.
El rival será San Cirano (74 puntos), Pueyrredón (73) o Pucará (71). Los de Villa Celina enfrentan a los de Burzaco y Puey tiene un partido “accesible” como local.
Quien termine quinto (tercero ya temrinó Champa y cuarto será uno de los equipos mencionados) jugará contra San Luis en La Cumbre la próxima semana. El ganador de ese partido jugará el 8 de noviembre la final del repechaje contra el ganador de Champa y el cuarto en la cancha de La Plata RC.
En tanto también se jugará la última fecha del torneo de Primera A, con la visita de Universitario a Atlético del Rosario desde las 15:30 en Plaza Jewell.
La U ya sabe que no tiene problemas de descenso y que aseguró su lugar en la categoría la semana pasada. Esta tarde será parte de la fiesta que preparó el local por haber ascendido al Top 14 2026.
LE PUEDE INTERESAR
Loterías y quinielas
LE PUEDE INTERESAR
Turf - Programa y resultados
El equipo que Ramiro Pacheco presentará será con: Urréjola, Urban, Lagana; B. Damioli, Ducloux; Marchissio, Olivero, Portunato; Rivera Cano, D’Onofrio; Orrico, Esquerre, Fernández, Vergel; Espinosa.
El equipo de Intermedia de San Luis jugará esta tarde desde las 16 el pase a la final del torneo cuando enfrente a Newman en la cancha de CUBA en Villa de Mayo.
El equipo azulgrana terminó segundo y se medirá contra el tercero, contra quien empató curiosamente hace una semana. Gran campaña del segundo equipo del Club en un año especial.
Los 15 que saltarán a la cancha son: Napolitano, Mateo Caffaro, Suárez; Ibañez, Argemi; EtchanchuFebrero, G. Molina Ferrer; Gullo, Isidro Lazzarini; Benjamón Galán. Proclemer, Macchi, Cucolo; Ignacio Quatrocchi.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí