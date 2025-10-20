Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes

Medallas de Oro, Plata y Bronce para La Plata en los Juegos Bonaerenses: uno por uno, todos los deportes ganadores

Las finales se llevaron a cabo este fin de semana en Mar del Plata

Medallas de Oro, Plata y Bronce para La Plata en los Juegos Bonaerenses: uno por uno, todos los deportes ganadores
20 de Octubre de 2025 | 11:55

Escuchar esta nota

Con las finales de los deportes de conjunto y sus respectivas premiaciones, este sábado llegó a su fin la edición 34° de la principal competencia deportiva y cultural del país organizada por el gobierno de la Provincia de Buenos Aires a través del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad. Más de 30 mil finalistas de los 135 municipios compitieron durante seis días en más de 100 escenarios distribuidos en Mar del Plata y alrededores. La delegación local se quedó con el primer lugar del medallero mientras que La Plata terminó en el 6to lugar.

Los deportistas de nuestra ciudad consiguieron 20 medallas de oro, 19 de plata y 18 bronca, redondeando una excelente performance. En total, fueron 783 los platenses que formaron parte de esta instancia del evento deportivo y cultural, considerado uno de los más importantes de Sudamérica.

Aquellos que deseen enviar sus fotos de la participación en este certamen lo pueden hacer al WhatsApp de EL DIA (+5492214779896), indicando nombre del equipo o deportista, y disciplina en la que compitió. Estos son todos los ganadores platenses:

MEDALLAS DE ORO

ATLETISMO PCD PISTA - SUB 15 - FEMENINO (LIBRE - MOTOR/PC34 EN SILLA DE RUEDAS T4 100 MTS): GUTIERREZ CEBALLOS, MARIA PRISCILA

NATACIÓN PCD - 17+ FEMENINO (LIBRE - 50 PECHO- SB4): PENACHIONNI, CAMILA MILAGROS

VOLEIBOL - SUB 15 FEMENINO (LIBRE)

ATLETISMO PCD CAMPO - 16+ MASCULINO (LIBRE - VISUAL 13 LANZAMIENTO DE LA BALA): MARTINEZ AYALA, JUAN CARLOS 

NATACION - SUB 18 FEMENINO (NO FEDERADOS - 100 PECHO): LARSEN, JULIETA

NATACIÓN PCD - SUB 16 FEMENINO (LIBRE - 50 LIBRES- S11): AMANTE, VICTORIA

NATACIÓN PCD - SUB 16 FEMENINO (LIBRE - 50 LIBRES- S15): GAUNA, JOAQUINA

ATLETISMO PCD PISTA - SUB 15 MASCULINO (LIBRE - VISUAL 13 100 MTS): GIMENEZ, GERONIMO

FUTBOL 5 - SUB 18 FEMENINO (ESCOLAR ABIERTA)

NATACIÓN PCD - SUB 16 MASCULINO (LIBRE - 50 LIBRES- S7): MAGNAGHI, BAUTISTA

ARTES PLASTICAS (OBJETO ARTISTICO) - SUB 15 AMBOS SEXOS (LIBRE): CARBONARI, JOSEFINA

HOCKEY - SUB 14 FEMENINO (LIBRE): Santa Barbara A

ARTES PLASTICAS (MURAL) - UNICA  AMBOS SEXOS (LIBRE - JUVENILES): VEGA, NICOLAS ALEXIS y LANGLEMEY, BRIAN EZEQUIEL

NATACIÓN PCD - 17+ FEMENINO (LIBRE - 50 LIBRES- S1): GARCIA, CAMILA

NATACIÓN PCD - SUB 16 MASCULINO (LIBRE - 50 LIBRES- S9): AISPURO, JUAN MANUEL

ATLETISMO CAMPO - SUB 14 MASCULINO (LIBRE - Salto largo): SANCHEZ, MATEO

ATLETISMO PCD CAMPO - 16+ FEMENINO (LIBRE - MOTOR AMBULANTE 40/41 LANZAMIENTO DE LA BALA): VIDAL, PALOMA

NATACION - SUB 16 FEMENINO (NO FEDERADOS - 100 PECHO): DOBIE, OLIVIA

LEAGUE OF LEGENDS - UNICA AMBOS SEXOS (LIBRE)

ATLETISMO PCD CAMPO - SUB 15 MASCULINO (LIBRE - VISUAL 11 LANZAMIENTO DE LA BALA): BEITES CHOQUE, DANNY

MEDALLA DE PLATA

- COCINEROS BONAERENSES (PLATO PRINCIPAL) - UNICA - AMBOS SEXOS LIBRE - ADULTOS MAYORES: TOROSSIAN, RUBEN EDUARDO

- VOLEIBOL - SUB 17 FEMENINO (LIBRE)

- VIDEOMINUTO UNICA - AMBOS SEXOS (LIBRE) - JUVENILES: FINK, SHARON

- ATLETISMO PCD CAMPO (*) - SUB 15 FEMENINO (LIBRE) - PARÁLISIS CEREBRAL 37 SALTO EN LARGO: BALDIVIEZO, ARIANA

- TAEKWONDO ITF - SUB 13 FEMENINO (LIBRE) HASTA 45 KG: CASTRO, MAIA

- VOLEIBOL - SUB 18 FEMENINO - ESCOLAR ABIERTA

- BOCCIA PCD - 19+-MIXTO (LIBRE) - BC 1: BORDA SANTOS, FACUNDO

- GOALBALL PCD - 12+ AMBOS SEXOS (LIBRE)

- ATLETISMO TRASPLANTADOS - 40+ FEMENINO (LIBRE): RESCH, MARIANELA ROCIO

- ARTES PLASTICAS (OBJETO ARTISTICO) - SUB 18 AMBOS SEXOS (LIBRE): JIMENEZ FRANCO, CRISTIAN EMANUEL

- NATACIÓN PCD - SUB 14 FEMENINO (LIBRE) 25 (LIBRES) S9: MANCUSO, JOSEFINA

- FUTBOL PLAYA - SUB 18 MASCULINO (LIBRE)

- GIMNASIA ARTISTICA - SUB 12 FEMENINO PROMOCIONAL (LIBRE) CON RESTRICCIONES - NIVEL 1

- PATIN SUB 16 FEMENINO (LIBRE) TERCERA B: BUSCEMI, SOFIA BELEN

- HOCKEY - SUB 18 FEMENINO (LIBRE)

- NATACIÓN PCD - 17+- FEMENINO (LIBRE) - 50 LIBRES - S8: DUBLLINSKI, CINTIA BELEN

- ATLETISMO PCD PISTA (*) - SUB 15 FEMENINO (LIBRE) - MOTOR AMBULANTE 40/41 100 MTS: CARDOZO, VICTORIA

- TENIS DE MESA - SUB 18 FEMENINO (LIBRE): RODRIGUEZ SALEM, LUCIA

- PATIN - SUB 13 FEMENINO (LIBRE) SEGUNDA C: PARODI, HELENA

MEDALLAS DE BRONCE

NATACION - SUB 18 FEMENINO (NO FEDERADOS - 200 LIBRES): PAZ POSO, JOSCELYN ABRIL

PADEL - SUB 14 FEMENINO (LIBRE): CARRUEGO, HELENA y ABRAMOWICH, DELFINA

TENIS - SUB 14 FEMENINO (PROMOCIONAL - SINGLE): MOCHEN, GABRIELA

JUDO - SUB 14 MASCULINO (LIBRE - Mas de 64kg): RUDION, JUAN FRANCISCO

ATLETISMO PCD PISTA - 16+ FEMENINO (LIBRE - MOTOR AMBULANTE 42/43/44 100 MTS.): ALDAPI ACCHURA, GERALDINE

FUTBOL TENIS - SUB 15 MASCULINO (LIBRE): CARABALLO, ELIAS y FREDES, MATIAS

PATIN - SUB 16 AMBOS SEXOS (LIBRE - CUARTA C): SANCHEZ, JUANA

TENIS DE MESA PCD - SUB 18 FEMENINO (NO FEDERADOS - INTELECTUAL -12 A 18 AÑOS- NIVEL 11): ARAUJO, LOANA

LITERATURA (CUENTO) - UNICA AMBOS SEXOS (LIBRE - ADULTOS MAYORES): DI TELLA, SILVIA LILIAN

HOCKEY - SUB 16 MASCULINO (LIBRE): Universitario

ATLETISMO PISTA - SUB 14 MASCULINO (LIBRE - 1200 m): ROMANO, BRUNO

HOCKEY - SUB 18 MASCULINO (LIBRE): Universitario

RUGBY SEVEN - SUB 14 MASCULINO (LIBRE)

FÚTBOL PCD SÍNDROME DE DOWN - 15+ AMBOS SEXOS (LIBRE - FÚTBOL PCD SINDROME DE DOWN)

BASQUETBOL - SUB 17 - FEMENINO (LIBRE)

GOALBALL PCD - 12+ FEMENINO (LIBRE)

JUDO - SUB 14 FEMENINO (LIBRE - 48 kg): APIS, GUADALUPE

SOFTBOL - SUB 16 FEMENINO (ESCOLAR NO FEDERADOS)

Los otros distritos que se destacaron

Como quedó dicho, General Pueyrredon encabezó el ranking con un total de 36 medallas de oro, 21 de plata y 27 de bronce, en tanto que el podio lo completaron Almirante Brown en segundo lugar (36, 16 y 9 respectivamente) y el último tricampeón Lomas de Zamora (36, 14 y 14) en el tercer escalón. Los anfitriones se destacaron principalmente en natación y atletismo, además de obtener preseas en deportes como el judo, lucha, taekwondo, tenis, vóley, rugby, básquet 3x3, futsal y pádel, entre otras. Tuvo ganadores también en la prueba Bonaerenses en Carrera, en disciplinas PCD como boccia y goalball, mientras que entre las actividades culturales sobresalió en artes plásticas y fotografía. 

Durante la jornada del sábado, la actividad concluyó con las finales de deportes de conjunto como bádminton, básquet, cestoball, fútbol, handball, rugby y sóftbol, entre otros. Varios funcionarios estuvieron presentes y recorrieron diversos escenarios para acompañar a los participantes, quienes con mucho esfuerzo y dedicación lograron superar distintas instancias hasta llegar a la Final Provincial en Mar del Plata. 

Esta instancia definitoria se llevó a cabo entre el 13 y el 18 de octubre y contó con más de 100 disciplinas deportivas y culturales para jóvenes, personas con discapacidad y trasplantadas, y personas mayores. Este año se alcanzó un nuevo récord de inscriptos con más de 480.000 participantes.

"Los Juegos son  la política pública deportiva más importante del país con 34 ediciones ininterrumpidas promoviendo el acceso a la actividad física, la expresión cultural y fomentando la identidad local y provincial", destacaron los organizadores.

