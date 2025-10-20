Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes

Gimnasia retomó las prácticas tras la derrota en el clásico: cómo se encuentra Silva Torrejón

20 de Octubre de 2025 | 17:44

Gimnasia regresó a las prácticas este lunes luego de la dura derrota ante Estudiantes en el clásico platense. Con trabajos de regeneración y con trabajos de mayor carga para aquellos que no contaron con minutos en el partido de ayer. Sin embargo, la atención estuvo puesta en la lesión sufrida por el lateral Pedro Silva Torrejón, que salió con un esguince de tobillo del encuentro ante el Pincha y su evolución determinará si estará para el próximo encuentro.

Tras la práctica de hoy, el plantel estará licenciado hasta el miércoles, cuando se reencontrará para trabajar de lleno en el próximo partido: River en el Monumental. Cabe recordar que el parate del fin de semana próximo por las elecciones nacionales favorecerá al Lobo de Zaniratto, que tendrá más días para trabajar y a Pedro Silva para su recuperación.

Fernando Zaniratto tendrá tiempo para preparar de otro modo el partido ante el Millonario y seguramente el equipo tendrá cambio de nombres para enfrentar a los dirigidos por Marcelo Gallardo.

Nada de lo que planteó Zaniratto en el clásico salió bien, por lo que tampoco sería una sorpresa que haya cambios en el dibujo táctico. Gimnasia jugó 90 minutos en UNO en los que no inquietó nunca a Fernando Muslera, por lo que debe dejar otra imagen en el próximo partido.

Pensando en el encuentro ante Vélez, el Lobo tiene la tranquilidad de que una derrota no lo dejará en zona de descenso en la previa del partido ya que se enfrentarán entre sí Godoy Cruz y San Martín de San Juan, por lo que uno de los dos -al menos- estará por debajo en la tabla anual.

