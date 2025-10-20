Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

Espectáculos

¿Hay onda?: Chechu Bonelli y Grego Rosello, captados in fraganti en un boliche

¿Hay onda?: Chechu Bonelli y Grego Rosello, captados in fraganti en un boliche
20 de Octubre de 2025 | 18:06

Escuchar esta nota

En las últimas horas comenzaron a circular fuertes rumores que vinculan sentimentalmente a Chechu Bonelli con el humorista y conductor Gregorio Rossello.

Según trascendió, ambos fueron vistos muy cercanos en distintos eventos vinculados al mundo de las redes sociales, donde habrían iniciado un vínculo que hoy estaría tomando fuerza.

En PuroShow confirmaron que Chechu y Grego mantienen una excelente relación laboral, y que el acercamiento se habría dado en ese contexto. “Se conocieron en eventos de redes sociales y después coincidieron trabajando en el mismo canal”, revelaron allegados a los conductores.

En plataformas como X  y Instagram ya comenzaron a circular publicaciones antiguas que muestran la buena relación entre ambos, incluso de la época en la que Chechu Bonelli todavía estaba casada con el exfutbolista Darío Cvitanich.

En esos mensajes, tanto ella como Grego se respondían con humor y complicidad, lo que hoy muchos usuarios interpretan como los primeros indicios del vínculo.

Personas cercanas a Rossello aseguraron que el comediante está muy interesado en Chechu. “A él le encantaría salir con ella”, afirmaron, aunque por el momento ninguno de los dos protagonistas se pronunció públicamente sobre el tema.

LE PUEDE INTERESAR

La grandeza de Lionel Messi: el gesto con los jugadores de la Selección Argentina Sub 20 luego de la final 

LE PUEDE INTERESAR

Nuevo escándalo: acusan a L-Gante de robarse una moto de la policía

Mientras los rumores crecen, el exmarido de Bonelli, Darío Cvitanich, también rehizo su vida. El exjugador comenzó una relación con Ivana Figueiras, modelo y empresaria con quien ya se lo vio en varios eventos y salidas públicas.

Por ahora, Chechu Bonelli y Grego Rossello no confirmaron ni desmintieron la relación, pero la química entre ambos es evidente para quienes los siguen de cerca.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes, sin brillar, ganó con holgura el clásico 2 a 0 ante un Gimnasia que pareció resignado

La combi de la emboscada, armas y motos: la secuencia completa del enfrentamiento con tiros entre Hells Angels y Tehuelches MC

Heridos de bala, armas y motos secuestradas: la hipótesis de la batalla entre Hells Angels y Tehuelches en La Plata

La Sub 20 cayó 2 a 0 ante Marruecos en la final del Mundial

El “guardián” del rock platense, su monumental discoteca y la enciclopedia que se viene

Platenses que abren la puerta de su casa para transformar una infancia

La remontada bonaerense, el insumo que necesita la Rosada para leer el resultado nacional
+ Leidas

Caída global de Amazon repercutió en billeteras virtuales como Mercado Pago, Naranja X y Ualá

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Gimnasia

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Estudiantes

Otra semana de protestas docentes: cuándo serán y cómo afecta a las facultades y colegios de UNLP

Pasame la ubi, en el streaming de EL DIA

VIDEO.- Sin despeinarse: Estudiantes ganó el clásico por la enorme diferencia que existe

Un Gimnasia en crisis permanente lucha por mantener la categoría

Sin suspenso: “obligación” cumplida por el Pincha ante un Lobo resignado
Últimas noticias de Espectáculos

La grandeza de Lionel Messi: el gesto con los jugadores de la Selección Argentina Sub 20 luego de la final 

Nuevo escándalo: acusan a L-Gante de robarse una moto de la policía

Dulce posteo: la periodista Luli Trujillo anunció su embarazo 

Morena Rial pasó su primer día de la madre en la cárcel: sus abogados van por un cambio de estrategia
Información General
Caída global de Amazon repercutió en billeteras virtuales como Mercado Pago, Naranja X y Ualá
Golpe millonario al Louvre: robaron las joyas de la corona francesa
Hallaron muerto en Alemania al científico Alejandro Fracaroli
Los números de la suerte del viernes 15 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco
Marketing digital: los usuarios, más desconfiados
Policiales
Feroz enfrentamiento en Villa Elvira: dos heridos se encuentran internados y buscan a los prófugos
VIDEO. "Hice lo necesario para salvar a mi hijo": el testimonio de Pablo Laurta antes de ser indagado en Córdoba
VIDEO.- Fuego, disparos y enfrentamiento con la Policía en Villa Elvira
Motoqueros en La Plata: cuatro policías en el infierno de disparos
Celos y venganza: le gatillaron a un barbero, pero la bala no salió
Deportes
Estudiantes vuelve a entrenarse y se enfoca en la recta final para lograr la clasificación a las copas
En fotos y videos | Clima tenso en la sede de Gimnasia: hinchas se manifiestan con fuertes reclamos a la dirigencia
Gimnasia retomó las prácticas tras la derrota en el clásico: cómo se encuentra Silva Torrejón
Medallas de Oro, Plata y Bronce para La Plata en los Juegos Bonaerenses: uno por uno, todos los deportes ganadores
Estudiantes eliminó a un equipo "apadrinado" por Chiqui Tapia y sueña con volver a Primera
La Ciudad
VIDEO: Estupor en un barrio de La Plata tras el hallazgo de una caja con cabezas y restos de animales
Otra semana de protestas docentes: cuándo serán y cómo afecta a las facultades y colegios de UNLP
Pasame la ubi, en el streaming de EL DIA
Diseños, prototipos y desarrollos innovadores en la expo de la Facultad de Informática
Cuenta DNI sortea entradas para el show de Abel Pintos en La Plata: cómo participar

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla