Estupor en un barrio de La Plata tras el hallazgo de una caja con cabezas de animales

En las últimas horas, vecinos de un barrio de La Plata fueron protagonistas de un macabro hallazgo. En el interior de varias cajas, ubicada en los alrededores de los hipermercados en los alrededores de la calle 514 entre Centenario y el Camino Belgrano, se encontraron más de diez cabezas de animales.

La aparición de estas cajas provocó una gran incertidumbre entre los frentistas de la zona. Un testigo del hallazgo registró con su celular el interior de las cajas, que contenían cabezas como también los cuerpos de varios animales como gallinas y cabras.

El particular hallazgo, casi inédito en la zona, además de incertidumbre provocó un resquemor por el origen, la brutalidad con los animales y los olores. Algunas sospechas apuntan contra algún tipo de sacrificio en el marco de un ritual religioso.