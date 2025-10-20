El dólar oficial no para, sigue subiendo y quedó al borde de los $1.500

Pese al anuncio de la firma del swap entre la Argentina y Estados Unidos, la cotización del dólar oficial abrió $20 por encima del cierre del último viernes y cotiza a $1.445 para la compra y a $1.495 para la venta en el Banco Nación, dando muestra que continúa la tensión cambiaria, a menos de una semana de las elecciones legislativas a nivel nacional y después de los reiterados mensajes del gobierno de Estados Unidos de la ayuda lista para la Argentina y que incluyó una reciente reunión entre el presidente Javier Milei y Donald Trump.

El dólar blue también sube, pero de manera más moderada, ya que se ubica a $1.490 para la venta en la city porteña, 5 pesos más con relación al cierre del viernes, quedando por debajo del valor del oficial.

En lo que respecta a los dólares financieros, cotizan muy por encima de los $1.500, con el Contado con Liquidación (CCL) en torno a los $1.547 y el dólar Bolsa o MEP en $1.532.