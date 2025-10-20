El dólar oficial no para, sigue subiendo y quedó al borde de los $1.500

Argentina y Estados Unidos oficializaron la firma del swap por 20 mil millones de dólares
Argentina y Estados Unidos oficializaron la firma del swap por 20 mil millones de dólares
Caída global de Amazon repercutió en billeteras virtuales como Mercado Pago, Naranja X y Ualá
Alarma demográfica: fuerte caída de las matrículas escolares
Estudiantes estiró la racha y lleva 22 años sin perder de local ante Gimnasia
Un Gimnasia en crisis permanente lucha por mantener la categoría
La más cruda revelación de Fede Bal sobre la muerte de su padre Santiago
Y finalmente descendió: la SAD de Foster Gillet en Uruguay perdió la categoría y dejó de ser profesional
WOW: el punto de encuentro entre marcas globales y el público platense
Celos y venganza: le gatillaron a un barbero, pero la bala no salió
El gran gesto de Maxi López con Wanda Nara y Evangelina Anderson: ¿qué hizo para ganarse los elogios?
Joaquín Furriel confesó todo sobre su noviazgo con una abogada española: quién es Marta Campuzano
Los números del Cartonazo: pozo de $4 millones, línea de $300 mil y la chance de un auto 0 KM o $20 millones
Otra semana de paro docente y protesta: cómo afecta a facultades y colegios de UNLP
Motoqueros en La Plata: cuatro policías en el infierno de disparos
Gran cierre de Gimnasia en la Ladies Cup de Brasil: ¡la arquera atajó cuatro penales y picó el suyo!
En hockey, Santa Bárbara gritó ¡campeón! en los Juegos Bonaerenses
Se tensa más la puja por la difusión de los resultados de las elecciones
Voto en blanco, nulo e impugnado: ¿cuál es la diferencia entre cada uno en estas elecciones?
Alquileres más caros en La Plata: el aumento en noviembre será desde el 6%
Golpe millonario al Louvre: robaron las joyas de la corona francesa
Sin extracción de sangre, la UNLP y el Incucai buscan donantes de médula ósea en La Plata
Docente local representó al país en una cumbre educativa en España
Taxistas, remiseros y transportes escolares se unen contra las “apps”
Cinco provincias concentran la elección de la mayoría de los diputados
Los números de la suerte del viernes 15 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco
Hallaron muerto en Alemania al científico Alejandro Fracaroli
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Trepa $20 respecto del cierre del viernes y se vende a $1.495 en el Banco Nación
Escuchar esta nota
Pese al anuncio de la firma del swap entre la Argentina y Estados Unidos, la cotización del dólar oficial abrió $20 por encima del cierre del último viernes y cotiza a $1.445 para la compra y a $1.495 para la venta en el Banco Nación, dando muestra que continúa la tensión cambiaria, a menos de una semana de las elecciones legislativas a nivel nacional y después de los reiterados mensajes del gobierno de Estados Unidos de la ayuda lista para la Argentina y que incluyó una reciente reunión entre el presidente Javier Milei y Donald Trump.
El dólar blue también sube, pero de manera más moderada, ya que se ubica a $1.490 para la venta en la city porteña, 5 pesos más con relación al cierre del viernes, quedando por debajo del valor del oficial.
En lo que respecta a los dólares financieros, cotizan muy por encima de los $1.500, con el Contado con Liquidación (CCL) en torno a los $1.547 y el dólar Bolsa o MEP en $1.532.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí