La dura crítica del Gobierno bonaerense a Milei tras el anuncio del swap: "Es un títere de Estados Unidos"

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires cuestionó el acuerdo firmado entre el Banco Central y Estados Unidos para establecer un swap de monedas por US$ 20.000 millones, dijo que la administración de Javier Milei “nos transformó en una colonia” y advirtió que el país “está siendo gobernado desde Washington”.

“El anuncio confirma que Estados Unidos ya está gobernando nuestro país. Nos han transformado en una colonia”, afirmó este lunes el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, al referirse al entendimiento anunciado por la autoridad monetaria nacional con Estados Unidos.

En su habitual conferencia de prensa, Bianco sostuvo que el pacto ratifica la dependencia del gobierno de Javier Milei respecto de la administración de Donald Trump. Y en ese sentido disparó: “Este es un gobierno títere de Estados Unidos. Trump lo felicita a Milei como si fuera su empleado”.

Sobre el acuerdo que anunció el Banco Central, el funcionario de Axel Kicillof advirtió que si bien “no conocemos las condiciones, ni los términos, ni lo que le pidió el Gobierno de los Estados Unidos” como contraparte, pero destacó: “Sí sabemos que el gobierno de los Estados Unidos le pidió que deje de lado ciertos vínculos comerciales y científicos que tenemos con China”.