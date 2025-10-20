Nuevo escándalo: acusan a L-Gante de robarse una moto de la policía

Sin dudas, L-Gante no gana para disgustos. Después de todos los conflictos que tuvo con la justicia por distintas acciones erráticas y aún con una condena de 3 años de prisión condicional sobre sus hombros, ahora se agregan más problemas a la lista.

Vale destacar que, este hecho no es reciente sino que ocurrió el 28 de septiembre pero salió a la luz recién ahora.

Resulta que, todo ocurrió luego del show que brindó en Roque Pérez en el marco del 112º aniversario del tren en esa ciudad y al finalizar, protagonizó una serie de incidentes por lo que ahora se lo acusa de haberse robado una moto de la policía.

En este sentido, el parte policial que se filtró a los medios, indica que el cantante de cumbia se subió a su auto para poder abandonar el lugar pero como la salida estaba complicada, intervino la policía. La situación no mejoró y fue entonces que L-Gante bajó del vehículo y se subió a la moto de la policía para avanzar.

Para terminar, por este episodio, la Ayudantía Fiscal de Roque Pérez, a cargo de Luciano Di Grasia, inició actuaciones por el delito de hurto en grado de tentativa, lo cual tiene una pena mínima pero que con los antecedentes de L-Gante podría tener otro tipo de complicaciones.