Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

Espectáculos

Nuevo escándalo: acusan a L-Gante de robarse una moto de la policía

Nuevo escándalo: acusan a L-Gante de robarse una moto de la policía
20 de Octubre de 2025 | 14:15

Escuchar esta nota

Sin dudas, L-Gante no gana para disgustos. Después de todos los conflictos que tuvo con la justicia por distintas acciones erráticas y aún con una condena de 3 años de prisión condicional sobre sus hombros, ahora se agregan más problemas a la lista. 

Vale destacar que, este hecho no es reciente sino que ocurrió el 28 de septiembre pero salió a la luz recién ahora.

Resulta que, todo ocurrió luego del show que brindó en Roque Pérez en el marco del 112º aniversario del tren en esa ciudad y al finalizar, protagonizó una serie de incidentes por lo que ahora se lo acusa de haberse robado una moto de la policía. 

En este sentido, el parte policial que se filtró a los medios, indica que el cantante de cumbia se subió a su auto para poder abandonar el lugar pero como la salida estaba complicada, intervino la policía. La situación no mejoró y fue entonces que L-Gante bajó del vehículo y se subió a la moto de la policía para avanzar.

Para terminar, por este episodio, la Ayudantía Fiscal de Roque Pérez, a cargo de Luciano Di Grasia, inició actuaciones por el delito de hurto en grado de tentativa, lo cual tiene una pena mínima pero que con los antecedentes de L-Gante podría tener otro tipo de complicaciones.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes, sin brillar, ganó con holgura el clásico 2 a 0 ante un Gimnasia que pareció resignado

La combi de la emboscada, armas y motos: la secuencia completa del enfrentamiento con tiros entre Hells Angels y Tehuelches MC

Heridos de bala, armas y motos secuestradas: la hipótesis de la batalla entre Hells Angels y Tehuelches en La Plata

La Sub 20 cayó 2 a 0 ante Marruecos en la final del Mundial

El “guardián” del rock platense, su monumental discoteca y la enciclopedia que se viene

Platenses que abren la puerta de su casa para transformar una infancia

La remontada bonaerense, el insumo que necesita la Rosada para leer el resultado nacional
+ Leidas

Paros en la UNLP de los docentes y nodocentes: cómo afecta a colegios y facultades de la UNLP

En fotos y videos | Cerraron la sede por una protesta de los hinchas

Con la CGT y sin Taiana, Kicillof cruzó a Milei: “Fracaso al cuadrado”

Firma del “swap”: el Gobierno logró el “respaldo esperado”

VIDEO. Tiempos violentos: cómo fue la pelea que expuso la realidad de un barrio de La Plata

Un hincha pedaleó 600 km para homenajear al club de sus amores

José Sosa: “Ganar un clásico es todo”

Nelson Insfrán: “Nos quedan tres finales, hay que salir a ganar”
Últimas noticias de Espectáculos

“27 noches”: el caso real que inspiró la película de Netflix

“Lupin”: en la vida como en la serie, el robo al Louvre

Festival de Baterías: las “batas” vuelven a sonar en el Pasaje Dardo Rocha

Rial podría ser la nueva cara de “Bendita TV”
La Ciudad
Un hincha pedaleó 600 km para homenajear al club de sus amores
Tasas del descubierto, en alza: posibles atrasos en la cadena de pagos
Día del Seguro: una celebración que invita a cuidar y mejorar
La Fundación Sumando Voluntades entregó alimentos
Capital Chica cumplió 89 años y lo festejó a pura emoción
Policiales
VIDEO. Tiempos violentos: cómo fue la pelea que expuso la realidad de un barrio de La Plata
Entraron a los tiros en una carnicería de Olmos
Cayeron dos “abre autos” en un operativo cerrojo
VIDEO. “Estoy en paz, mi hijo ahora está a salvo”
Incursión nocturna para robar la plata de un local
Deportes
José Sosa: “Ganar un clásico es todo”
Nelson Insfrán: “Nos quedan tres finales, hay que salir a ganar”
Paredes quedó condicionado por la amarilla: ¿juega ante Estudiantes?
San Lorenzo “madrugó” a Atlético y sigue en la pelea
Unión, con la necesidad de ganarle a Defensa
Información General
VIDEO. Qué se sabe del macabro hallazgo de animales mutilados en La Plata
En la NASA buscan competidores para SpaceX
Mató a un pumita y la pena fue terminar la escuela
Los números de la suerte del martes 21 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco
Caída global de Amazon repercutió en billeteras virtuales como Mercado Pago, Naranja X y Ualá

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla