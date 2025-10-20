La grandeza de Lionel Messi: el gesto con los jugadores de la Selección Argentina Sub 20 luego de la final 

La Selección Argentina sub 20 perdió contra Marruecos la final. Gran actuación de nuestra selección que alcanzó el segundo puesto en el mencionado mundial. Pero, aún así, la decepción de los jugadores era total.

Allí, Lionel Messi había seguido atento todos los encuentros y había brindado apoyo a los chicos a través de sus redes sociales, y la final no iba a ser la excepción.

“¡Cabeza en alto, muchachos! Hicieron un torneo impresionante y aunque todos queríamos verlos levantar la Copa nos quedamos con la alegría de todo lo que nos dieron y el orgullo de ver cómo defendieron la celeste y blanca con el corazón”, escribió el crack en sus redes.

La figura de Messi estuvo muy presente para el seleccionado juvenil a lo largo de todo el torneo. desde los diferentes medios, habían contado hace algunos días que en la previa de la final contra Marruecos, los chicos habían visto antiguos tapes del Mundial 2005 donde Lio Messi se consagró campeón en esa categoría. Un ritual particular que los motivó a salir seguros y motivados al campo de juego.

Vale recordar que, Lionel Messi debutó en las divisiones juveniles de la Selección Argentina en 2004, cuando fue convocado por Hugo Tocalli para la Sub-20 pero fue al año siguiente que se instaló como la gran figura del Mundial juvenil de Holanda, donde Argentina se consagro campeón y Messi fue el goleador de ese torneo.