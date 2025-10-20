Cuenta DNI sortea entradas para el show de Abel Pintos en La Plata: cómo participar

Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia, lanzó un nuevo sorteo entre sus usuarios y el premio es por demás interesante: entradas para ver a Abel Pintos el sábado 1º de noviembre en el Hipódromo de La Plata, en el marco del ciclo Noches Capitales.

Para participar, sólo es necesario ingresar al banner de la app e inscribirse antes de las 23:59hs. del martes 21 de octubre. El sorteo se realizará el miércoles 22 y las personas ganadoras se darán a conocer a través de las redes sociales verificadas de Banco Provincia.

Además de los habituales sorteos de Cuenta DNI, la banca pública bonaerense ofrece con sus tarjetas de crédito Visa y Mastercard 4 cuotas sin interés en la compra de entradas para más de 30 shows musicales de acá a fin de año: Andrés Calamaro, Guasones, La Delio Valdez, Miranda!, Los Fabulosos Cadillacs y muchos más.