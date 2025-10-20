"Hice lo necesario para salvar a mi hijo": el testimonio de Pablo Laurta antes de ser indagado en Córdoba

Pablo Laurta, el acusado de doble femicidio y homicidio, fue trasladado desde la ciudad de Gualeguaychú hasta Córdoba en un gran operativo de seguridad y en su llegada a los Tribunales provinciales volvió hablar y dijo estar “en paz” porque su hijo “ahora está a salvo”.

Luego de que en Entre Ríos haya sido imputado con prisión preventiva por el delito de homicidio criminis causa en el caso del remisero Martín Sebastián Palacio, el domingo por la noche se concretó su traslado hacia Córdoba, provincia en la que será acusado del femicidio de su ex pareja Luna Giardina y su ex suegra Mariel Zamudio.

Minutos después de las 10hs. Laurta ingresó custodiado, con chaleco antibalas y casco, a los Tribunales de Córdoba donde se lo imputará y dictará prisión preventiva por el doble femicidio.

🔴 Pablo Laurta: "Hice lo necesario para salvar a mi hijo de un contexto de trata". Asesinó a dos mujeres y a un hombre. Secuestró a su hijo. Tenía denuncias previas por violencia de género. pic.twitter.com/VHlb26nipX — Diego Martini Lemos (@cabezamartini) October 20, 2025

En su ingreso, como ya ocurrió en otras oportunidades, el acusado volvió a hablar y sostuvo: “Estoy en paz porque mi hijo ahora está a salvo”. Esta expresión esta ligada a que, según denunció, el menor era víctima de trata de personas. “Hice lo necesario para rescatar a mi hijo”, volvió a manifestar.

Luego de la audiencia, será derivado a la cárcel de Cruz del Eje, donde tendrá un régimen de alta seguridad y permanecerá en una celda solo, no por su peligrosidad, si no por tener alta exposición.

Juan Pablo Quinteros, ministro de Seguridad de Córdoba, habló con la prensa y señaló que el detenido solo será notificado de la imputación en su contra, se le tomarán los datos y fotos y luego va a ser derivado a dicho penal. “Sólo se lo notifica y luego se lo va a llamar para la indagatoria. Va a ser una audiencia corta”, contó.

Al ser consultado sobre los motivos de por qué se rechazó su traslado a la cárcel de Bouwer, Quinteros explicó que “es porque no hay celda de máxima seguridad, medida que recién va a poder tener el próximo año”.

Durante su estadía en la Unidad Penal N°9 en Entre Ríos, se lo pudo ver a Laurta alojado en una celda recién construida y que contaba con una cama y en otro lugar contiguo el baño con un inodoro, una ducha y un lavatorio.