Diseños, prototipos y desarrollos innovadores en la expo de la Facultad de Informática de la UNLP

El próximo miércoles 22 de octubre de 9 a 17, la Facultad de Informática de la Universidad Nacional de La Plata realizará la Expo Ciencia y Tecnología 2025. Se trata de la 11va. edición de la muestra destinada especialmente a estudiantes de los últimos años de las escuelas secundarias que tengan intereses en la informática, la tecnología y la innovación.

En el hall de esa unidad académica, ubicada en 50 y 120, a lo largo de la jornada, equipos conformados por investigadores y estudiantes de la Facultad, presentarán diseños y creaciones de prototipos y desarrollos innovadores orientados a resolver problemas concretos en diversas áreas, como inteligencia artificial, robótica, realidad virtual y aumentada, procesamiento de lenguaje natural, metaversos, sistemas embebidos, sostenibilidad ambiental e interfaces interactivas. Todos diseñados a lo largo del año por grupos de alumnos de las distintas carreras que se dictan en Informática.

Además, se realizarán dos charlas:

- A las 10 hs, Ingreso y carreras de la Facultad. Destinada a estudiantes de nivel secundario.

- A las 14 hs, Salida laboral de los graduados. En este caso el panel estará conformado por el Dr. Javier López, Director de Ingeniería de Software Disney LATAM; el Lic. Carlos Montanaro, Gerente de Desarrollo de aplicaciones de Cargill y el Lic. Diego Tarrío, Gerente de Desarrollo de Charles Taylor InsureTech.

Cada una de las propuestas desarrolladas cuenta con el aval de las Unidades de Investigación que forman parte de la Facultad: III- LIDI, LIFIA y LINTI. Además, la Expo Ciencia tiene el respaldo del Polo IT La Plata, constituido por más de 30 empresas pertenecientes a la Industria del Software y TICs, que a través de la asociatividad y la complementación buscan motorizar el sector y promover un crecimiento sustentable, de la mano de las nuevas tecnologías de la información.

En esta oportunidad se presentarán los proyectos:

- Juegos serios con objetos interactivos vinculados con el área de salud

- Integración de robots y nodos sensores a servicios y plataformas

- Aplicaciones móviles 3d, realidad virtual y realidad aumentada

- TinyML: Integrando Aprendizaje Automático en Sistemas Embebidos

- Técnicas de NLP y AI aplicadas a textos semiestructurados para identificar similitud y extraer información

- Metaversos y Mundos Virtuales: Oportunidades y Desafíos

- Descubriendo conocimiento con LLMs y Grafos de Conocimiento en el Observatorio de Valores del Suelo

- Darks Patterns II: Ia web del engaño continúa

- Herramienta Pandalize con nuevas funcionalidades

- Una estación de residuos inteligentes