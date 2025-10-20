Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Información General

Caída global de Amazon repercutió en billeteras virtuales como Mercado Pago, Naranja X y Ualá

También afectó a redes sociales, servicios de streaming, plataformas de juego y sistemas financieros como Fortnite, Canva, Roblox, Disney+, Steam y Snapchat

Caída global de Amazon repercutió en billeteras virtuales como Mercado Pago, Naranja X y Ualá
20 de Octubre de 2025 | 09:37

Escuchar esta nota

Una masiva caída de Amazon Web Services (AWS), la red de servidores en la nube más grande del mundo, provocó este lunes interrupciones y fallas en miles de plataformas digitales, aplicaciones móviles y sitios web a nivel global. Y en la Argentina repercutió en el uso de billeteras virtuales.

Usuarios comenzaron a reportar problemas en redes sociales, servicios de streaming, plataformas de juego y sistemas financieros. Entre los afectados figuran Fortnite, Canva, Roblox, Disney+, Steam, Snapchat, e incluso servicios de inteligencia artificial como Perplexity, además de billeteras virtuales argentinas como Mercado Pago, Naranja X y Ualá.

En este último punto, en la Argentina se registraron problemas para hacer pagos con billeteras electrónicas, situación que derivó en inconvenientes como la posibilidad de comprar pasajes en el transporte público a través de esos medios.

En un comunicado oficial, la empresa con sede central en Seattle, Washington, confirmó las interrupciones en su unidad de servicios en la nube, AWS. “Podemos confirmar importantes índices de error en los pedidos enviados a una base de datos usada por numerosas aplicaciones web y juegos en línea”, señalaron.

Qué es Amazon Web Services

Amazon Web Services (AWS) es la división de computación en la nube de Amazon, y su infraestructura sustenta millones de sitios web y plataformas de grandes empresas.

AWS afirmó que observaba señales significativas de recuperación y que la mayoría de las solicitudes deberían estar siendo procesadas.

Downdetector, utilizado por muchos para detectar problemas con los servicios en línea, dijo haber recibido más de cuatro millones de informes de usuarios a nivel mundial, pertenecientes a más de 500 empresas. Si bien muchas plataformas parecían volver a funcionar alrededor de las 6 de Argentina, algunas parecían seguir experimentando problemas, o nuevos problemas, como en el caso de Reddit. 

