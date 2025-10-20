Morena Rial pasó su primer día de la madre en la cárcel: sus abogados van por un cambio de estrategia

Ahora, Morena Rial sigue detenida en la Unidad 51 de Magdalena a la espera de que el juez tome una decisión respecto a si le concede o no la prisión domiciliaria.

Así, Martin Leiro y Alejandro Cipolla, sus abogados, creen que está todo listo para que ella sea trasladada a la casa de San Justo con una tobillera electrónica, pero la autorización oficial aún no llega

En este contexto, Morena tuvo su primer día de la madre en la cárcel dónde se le permitió realizar una videollamada con Amadeo, su hijo más chico.

Allí, debido al pésimo estado anímico de Morena es que sus abogados empezaron a pensar un plan alternativo a fin de evitar que su situación emocional decaiga aún más.

Entonces, se supo que, Cipolla empezó a preparar un documento para presentar en caso de que la detención domiciliaria se siga extendiendo. "Ellos esperan que se resuelva esta semana pero de no ser así, van a pedir un cambio de penal porque ella no puede seguir así. El domingo la vieron muy muy bajoneada", detallaron en la tele.

Por último y más allá del hecho de estar detenida, a Morena la deprime el hecho de no tener contacto con otras personas. Tengamos en cuenta que desde su ingreso hace más de 15 días, permanece en la zona de 'buzones', es decir, una celda individual en la que no tiene ventanas ni contacto con otras internas.