Clima tenso en la sede de Gimnasia: hinchas se manifiestan con fuertes reclamos a la dirigencia

En horas de la tarde, un nutrido grupo de hinchas de Gimnasia se concentró en las afueras de la Sede Social ubicada en calle 4 entre 51 y 53, para manifestarse contra la Comisión Directiva. La convocatoria, que se había anunciado luego de de la derrota en el clásico a través de las redes, reunió a los hinchas que esbozaron cánticos contra la actual comitiva.

Con insultos y reproches por el presente futbolístico -a solo tres puntos del descenso-, los hinchas se congregaron frente a la fachada de la sede mens sana con el correr de la tarde.

A través de las redes sociales, en un comunicado, expresaron: "TODOS JUNTOS. Socios e hinchas autoconvocados, filiales, agrupaciones y barriadas". La derrota en el clásico volvió a tensar el clima con la actual comisión directiva por la actualidad del equipo en la Primera División.

En la concentración de los hinchas, se leyó un comunicado de las filiales y agrupaciones de Gimnasia en el que expresan "su profunda preocupación, descontento y hartazgo ante la crisis futbolística e institucional que atraviesa el club".

"El presente de Gimnasia es alarmante: un equipo sin identidad, sin reacción ni proyecto deportivo, y una dirigencia que ha perdido toda credibilidad ante los socios. Los resultados son la consecuencia directa de años de improvisación, falta de planificación y ausencia total de autocritica", aseguraron.

En otro pasaje del comunicado, indicaron: "La situación económica es insostenible, los conflictos internos se agravan y la desorganización golpea el corazón de nuestra institución. Gimnasia está a la deriva, y no lo vamos a mirar de brazos cruzados. Exigimos que estén a la altura de las circunstancias con madurez y compromiso real a quienes pretenden conducir".

"No hay más lugar para mezquindades ni especulaciones electorales: el Club necesita unidad, trabajo y conducción seria. El Pueblo Tripero no merece seguir padeciendo el mal manejo, la irresponsabilidad y la falta de respeto de quienes anteponen intereses personales por sobre los de Gimnasia", señalaron.

Por último, realizaron una convocatoria de cara a los próximos comicios mens sana: "Llamamos a todos los espacios políticos, candidatos y referentes a dejar de lado las mezquindades y construir una lista de unidad que devuelva rumbo, dignidad y orgullo a nuestro Club.

Gimnasia no es un botín político. Gimnasia es su gente, su historia y su camiseta. Y no vamos a permitir que la sigan manchando".

