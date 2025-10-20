VIDEO.- Fuego, disparos y enfrentamiento con la Policía en Villa Elvira

Una noche de violencia y caos se vivió este domingo en Villa Elvira, donde un enfrentamiento entre vecinos y la Policía derivó en una serie de incidentes que incluyeron disparos, corridas, un incendio y ataques a los efectivos con piedras y objetos contundentes.

El episodio comenzó pasadas las 22, cuando un grupo de vecinos decidió prender fuego una vivienda ubicada en las calles 12 y 93, presuntamente habitada por personas "vinculadas a la venta de drogas". Las llamas rápidamente tomaron fuerza y obligaron a la intervención de bomberos y personal policial, que al llegar al lugar fueron recibidos con una violenta resistencia.

Fuentes policiales confirmaron que durante el operativo dos efectivos resultaron heridos por el impacto de piedras y otros elementos arrojados desde el interior del barrio. Testigos indicaron, además, que se escucharon disparos de arma de fuego en un intento por dispersar a los agresores y restablecer el orden.

La tensión se mantuvo hasta pasada la una de la madrugada del lunes, en medio de un importante despliegue que incluyó más de 40 agentes, móviles policiales y equipos de bomberos.

Hasta el momento, no se informó sobre personas detenidas ni sobre heridos civiles, aunque el barrio permanecía bajo una fuerte custodia policial ante el temor de nuevos enfrentamientos.