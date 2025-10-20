Feroz enfrentamiento en Villa Elvira: dos heridos se encuentran internados y buscan a los prófugos

Una escalada de violencia sacudió las calles de Villa Elvira durante la noche del domingo y parte de la madrugada de hoy: las escenas comenzaron con una pelea entre dos vecinas y derivó en un enfrentamiento armado que dejó, al menos, dos personas gravemente heridas de bala.

El foco del conflicto se ubicó en la zona de calles 94 entre 12 y 13. Según fuentes policiales, la pelea inicial entre las mujeres, desencadenó la reacción de allegados de una de ellas que se dirigieron hasta la vivienda del otro grupo para arrojar piedras.

Cuando el conflicto escaló, uno de los integrantes del segundo grupo, hermano de una de las mujeres, salió del domicilio armado y efectuó varios disparos, hiriendo a los dos hermanos de la otra parte.

Los heridos fueron trasladados al Hospital San Martín. Uno de ellos presentó dos heridas en el abdomen y fue intervenido quirúrgicamente; su estado fue calificado como delicado. Por otro lado, el restante recibió un disparo en la pierna derecha, que representó menor riesgo.

Tras los disparos y mientras la víctima grave era atendida, un grupo vinculados al primer bando prendió fuego la vivienda del grupo opuesto, que ya estaba desocupada. También resultaron afectados dos vehículos estacionados frente al domicilio.

El hecho

Una noche de violencia y caos se vivió este domingo en Villa Elvira, donde un enfrentamiento entre vecinos y la Policía derivó en una serie de incidentes que incluyeron disparos, corridas, un incendio y ataques a los efectivos con piedras y objetos contundentes.

El episodio comenzó pasadas las 22, cuando un grupo de vecinos decidió prender fuego una vivienda ubicada en las calles 12 y 93, presuntamente habitada por personas "vinculadas a la venta de drogas". Las llamas rápidamente tomaron fuerza y obligaron a la intervención de bomberos y personal policial, que al llegar al lugar fueron recibidos con una violenta resistencia.

Desde la Fiscalía en turno, se dispusieron allanamientos en domicilios vinculados a los implicados, incluidos los hermanos del agresor de los disparos, que permanecen prófugos. La causa fue caratulada: “Abuso de arma, lesiones, incendio, amenazas y daño calificado”.