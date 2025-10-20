Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Estudiantes vuelve a las prácticas y se enfoca en la recta final para cumplir el objetivo de la clasificación a las copas

Estudiantes vuelve a las prácticas y se enfoca en la recta final para cumplir el objetivo de la clasificación a las copas
20 de Octubre de 2025 | 19:19

Escuchar esta nota

Con aires renovados en el Country Club de City Bell, Estudiantes retomará los entrenamientos mañana en el predio Mariano Mangano, para comenzar a trabajar el partido ante Boca en el Estadio UNO.

Tras la victoria del domingo ante Gimnasia en 1 y 57, Estudiantes gozó del lunes libre para recargar energías y centrar el foco en el choque ante el Xeneize, que si bien no tiene día ni horario confirmado, debido a que este fin de semana no habrá actividad por las elecciones legislativas, el entrenador albirrojo Eduardo Domínguez quiere aprovechar al máximo la extensa semana de entrenamientos con la que contará.

De esta forma, jugadores y cuerpo técnico quieren aprovechar la inyección anímica que recibieron ante el Lobo para seguir por la senda del triunfo en los partidos que restan en el Torneo Clausura, ante Boca, Tigre y Argentinos Juniors. A pesar de que cumplieron una de las primeras metas, quedan dos objetivos hasta fin de año: obtener el boleto de los octavos de final del actual campeonato, y la clasificación a copas internacionales del próximo año.

En ese sentido, va por buen camino, aunque no debe descuidar su lugar en la tabla anual, donde se encuentra a un punto de Sudamericana.

