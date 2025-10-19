Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

Política y Economía |Había dicho que “es una enfermedad mental”

Santilli criticó a Karen Reichardt por su frase sobre el kirchnerismo

“No estoy de acuerdo”, expresó el ahora primer candidato libertario en la Provincia. Ella nunca se desdijo de la expresión

19 de Octubre de 2025 | 02:47
Edición impresa

“Me parece desafortunada esa expresión, no estoy de acuerdo”, expresó ayer el primer candidato de La Libertad Avanza en la Provincia, Diego Santilli, sobre los dichos de su compañera de lista Karen Reichardt por haber dicho que el kirchnerismo era una “enfermedad mental”.

Santilli buscó mantener distancia pero se limitó a considerar “desafortunada” la expresión. Con la polémica instalada en redes, Reichardt quiso, sin mucho éxito, bajarle el tono a sus afirmaciones: “No dije enfermo mental, dije que es una enfermedad mental. Es una manera de decir cuando tenés un chip en la cabeza difícil de cambiar, yo lo veo porque recorro la Provincia y no entiendo por qué la gente sigue votando lo mismo”.

Santilli, que encabeza la alianza entre LLA y el PRO tras la renuncia de José Luis Espert en medio del escándalo por sus vínculos con Fred Machado, el empresario que será extraditado para ser juzgado en Estados Unidos por supuestamente liderar una organización vinculada al narcotráfico, puso el foco en la dificultad de hacer campaña sin estar en la cima de la boleta por la negativa de la justicia electoral a que se reimpriman las Boleta Única de Papel (BUP).

“Algo es algo, estoy escalando el Everest en musculosa, por lo menos en el afiche estamos que es donde van a entrar al cuarto oscuro los bonaerenses y el afiche va a estar de la lista violeta”, dijo Santilli. La referencia del dirigente del PRO es a que la justicia electoral rechazó el pedido para reimprimir boletas pero permitió que se impriman nuevos afiches con Santilli como primer candidato y desplazando a Espert.

El candidato de LLA tiene la difícil tarea de intentar revertir la dura derrota que el Gobierno tuvo en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre.

“Lo único que tengo en mi cabeza es descontar los puntos en la provincia para que el Presidente pueda tener una elección nacional que nos permite ganar y llevar adelante las reformas”, dijo Santilli sobre la elección del 26 de octubre.

Muy activo en las redes, intentó desde el momento en que fue confirmado como cabeza de la lista dejar de lado la imagen de Espert por el escándalo con Fred Machado y llamó a marcar al pelado para votar por el colorado y hasta le preguntó, con ironía, a sus seguidores si debía pelarse.

“Soy colorado, sigo siendo colorado. A mi me gusta ser colorado, es lo que me tocó de chico”, contestó cuando le preguntaron si evaluaba cortarse el pelo como lanzó en las redes.

 

Multimedia

Karen Reichardt

Diego Santilli

