Le pidieron un viaje por Uber y le sacaron la moto nueva

La remontada bonaerense, el insumo que necesita la Rosada para leer el resultado nacional
La remontada bonaerense, el insumo que necesita la Rosada para leer el resultado nacional
El salvataje financiero y la pulseada política: Milei abre el diálogo y analiza cambios para después de las elecciones
VIDEO. Carrió: “La Argentina perdió la dignidad, pero con gente sensata puede salvarse”
Platenses que abren la puerta de su casa para transformar una infancia
VIDEO. Del León en el estadio de Estudiantes a recrear un reino animal impactante
El “guardián” del rock platense, su monumental discoteca y la enciclopedia que se viene
VIDEO. Los “Hells Angels” se despiden de la Ciudad confirmando su marca: señalados por un infierno
De hermandad a mafia: cómo los “Hells Angels” llegan al imperio criminal
Qué gobierno endeudó más a los argentinos en los últimos 20 años
Acuerdo comercial con EE UU: ¿socio estratégico o un rival potencial?
El mercado se cubre ante las elecciones y el dólar no afloja pese a la intervención de EE UU
Bonaerenses, en el podio de las Olimpíadas de educación financiera
Día de la Madre: seis películas imperdibles para reír, llorar y reflexionar sobre la maternidad
Bluetoothing: el peligro de inyectarse la sangre (y droga) de otros
Ciberbullying: exclusión, stickers y subgrupos en redes sociales
Viajes de primavera: tres destinos para redescubrir la Provincia
Vuelos baratos: rumbo a las playas de Río de Janeiro y San Pablo
Los dos argentinos que estuvieron en pugna por el Nobel de Literatura
Santilli criticó a Karen Reichardt por su frase sobre el kirchnerismo
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Un motociclista de 47 años fue víctima de un violento robo en la zona de San Carlos, luego de ser engañado con un supuesto pedido de viaje por aplicación de Uber. El hecho ocurrió el viernes por la noche cuando el hombre, identificado como Alejandro, se dirigió hasta las calles 35 y 144 para concretar un viaje solicitado por un usuario identificado como “Lautaro”.
El damnificado, que utiliza su moto ocasionalmente para hacer viajes por aplicación, llegó al punto indicado sin sospechar lo que iba a pasar. Apenas se detuvo, tres sujetos vestidos de oscuro y de contextura delgada salieron de la oscuridad y se acercaron con actitud amenazante. Al notar las intenciones de los desconocidos, el conductor intentó escapar, pero uno de los delincuentes -que portaba un arma- lo apuntó directamente.
“Bajate porque te tiro”, le gritó el ladrón mientras le cargaba el arma y le daba un golpe con la culata en el casco, rompiéndole el visor. Sin poder resistirse, la víctima descendió del vehículo y los tres asaltantes se subieron a la moto, una Honda CG New Titan azul y negra, en la que escaparon por la calle 144 en dirección a 34.
El damnificado explicó que había comprado la motocicleta hace apenas un mes a un amigo, y que solía usarla para complementar su trabajo con viajes por aplicación.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí