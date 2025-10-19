Le pidieron un viaje por Uber y le sacaron la moto nueva

Un motociclista de 47 años fue víctima de un violento robo en la zona de San Carlos, luego de ser engañado con un supuesto pedido de viaje por aplicación de Uber. El hecho ocurrió el viernes por la noche cuando el hombre, identificado como Alejandro, se dirigió hasta las calles 35 y 144 para concretar un viaje solicitado por un usuario identificado como “Lautaro”.

El damnificado, que utiliza su moto ocasionalmente para hacer viajes por aplicación, llegó al punto indicado sin sospechar lo que iba a pasar. Apenas se detuvo, tres sujetos vestidos de oscuro y de contextura delgada salieron de la oscuridad y se acercaron con actitud amenazante. Al notar las intenciones de los desconocidos, el conductor intentó escapar, pero uno de los delincuentes -que portaba un arma- lo apuntó directamente.

“Bajate porque te tiro”, le gritó el ladrón mientras le cargaba el arma y le daba un golpe con la culata en el casco, rompiéndole el visor. Sin poder resistirse, la víctima descendió del vehículo y los tres asaltantes se subieron a la moto, una Honda CG New Titan azul y negra, en la que escaparon por la calle 144 en dirección a 34.

El damnificado explicó que había comprado la motocicleta hace apenas un mes a un amigo, y que solía usarla para complementar su trabajo con viajes por aplicación.