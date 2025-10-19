Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

Política y Economía |Visitó Santiago del Estero y Tucumán

Campaña anti K: Milei durísimo con el kirchnerismo

Dijo que en ese espacio “se convirtieron en monstruos”. Acusó a Jorge Taiana, de Fuerza Patria, de ser “cómplice de los narcoterroristas y Montonero tirabombas”

Campaña anti K: Milei durísimo con el kirchnerismo

Javier Milei de campaña en Santiago del estero sobre la caja de una camioneta / na

19 de Octubre de 2025 | 02:48
Edición impresa

El presidente Javier Milei aseguró ayer que su gira de campaña es un “tour constitucional”, y dijo que después de las elecciones del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires los kirchneristas se convirtieron en “gremlins”.

“Hay un resurgir de las ideas de la libertad, pero por otra parte la gente ve como los kukas se convirtieron en los gremlins después de la elección en Buenos Aires. Les cayó agua y se convirtieron en monstruos”, sostuvo Milei.

El Presidente realizó estas declaraciones mientras realizaba campaña electoral, con miras a las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre, en las provincias de Santiago del Estero y Tucumán.

A Jorge Taiana, primer candidato a diputado de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires, volvió a acusarlo de “cómplice de los narcoterroristas, montonero asesino tirabombas”.

“Tenemos récord de incautación de drogas, cuando el gobierno anterior había dicho que perdió la guerra contra el narcotráfico. Ahora nos damos cuenta porque no querían pelear contra el narco, porque ellos eran socios y estaban financiados por la narcodictadura de Maduro”, sentenció Milei.

Milei le pidió a la población “que el esfuerzo valga la pena, que vayamos hacia el camino de la libertad” y exclamó: “¡No hay que aflojar!” En ese sentido, comentó que “falta un montón pero la dirección es la correcta”.

Santilli criticó a Karen Reichardt por su frase sobre el kirchnerismo

Cumbre con el debate del Presupuesto en la mira

“La gente se da cuenta que está frente a dos modelos: fíjese la vergüenza que son los kuka, su única propuesta es destrozar lo que estamos haciendo. Estamos recibiendo el reconocimiento de todo el mundo. Es inédito el apoyo que conseguimos de EEUU. ¡Es único!”, volvió a exclamar.

El presidente Javier Milei afirmó que “vamos en el camino correcto” y consideró que “es momento de decidir si quieren seguir siendo esclavos de este régimen o abrazamos las ideas de la libertad”, durante su recorrida en Santiago del Estero.

Minutos después de las 11, el presidente Javier Milei y su hermana, Karina, ingresaron a la sede partidaria de La Libertad Avanza en Santiago del Estero, donde los dirigentes locales los recibieron con una cálida arenga.

Al grito de “Presidente” y “Vamos la jefa”, los hermanos Milei ingresaron al primer piso de sede de LLA, ubicada en 24 de septiembre 255, donde compartirán un encuentro con los candidatos locales Tomás Figueroa y Laura Godoy, postulantes al Senado y a la Cámara de Diputados respectivamente.

“Siempre juego a ganar. Si yo no saliera a ganar, la vida no tendría sentido de ser vivida. Yo siempre salgo a ganar”, subrayó el Presidente sobre las elecciones del 26 de octubre.

Además cuestionó duramente a la exdiputada Elisa Carrió. “Carrió le pegó muy fuerte a Espert y en 2023 compartió lista detrás de Larreta. Esa doble vara...”, se enojó el jefe de Estado.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Incorporarán a dirigentes del PRO al Gobierno

“La líder de ellos anda con tobillera”, dijo el Presidente sobre Cristina
Todo listo para el clásico platense: operativo, formaciones, como verlo por TV y online y lo que hay que saber

La combi de la emboscada, armas y motos: la secuencia completa del enfrentamiento con tiros entre Hells Angels y Tehuelches MC

Heridos de bala, armas y motos secuestradas: la hipótesis de la batalla entre Hells Angels y Tehuelches en La Plata

VIDEO.- Terror en La Plata: enfrentamiento y tiros en plena Av. 44 con los motoqueros de Hells Angels y Tehuelches MC

Fotos | Plaza Moreno colmada con el festival "Brazilian Day"

Fotos | Impactante choque en La Plata: un auto se estrelló contra un poste y de milagro no hubo una tragedia

Periodista, locutor y la historia de amor con Mey Scápola: quien era Mariano Castro, el hermano gemelo de Juan

"No se negocia que no dejen la piel": el audio de la visita de la barra de Gimnasia al plantel en la previa del clásico
La remontada bonaerense, el insumo que necesita la Rosada para leer el resultado nacional

Bolivia elige presidente Afronta un histórico balotaje

VIDEO. Los “Hells Angels” se despiden de la Ciudad confirmando su marca: señalados por un infierno

El mercado se cubre ante las elecciones y el dólar no afloja pese a la intervención de EE UU

VIDEO. Carrió: “La Argentina perdió la dignidad, pero con gente sensata puede salvarse”

El Lobo va a UNO con medio equipo nuevo

El “guardián” del rock platense, su monumental discoteca y la enciclopedia que se viene

VIDEO. Del León en el estadio de Estudiantes a recrear un reino animal impactante
El mercado se cubre ante las elecciones y el dólar no afloja pese a la intervención de EE UU

VIDEO. Carrió: “La Argentina perdió la dignidad, pero con gente sensata puede salvarse”

Santilli criticó a Karen Reichardt por su frase sobre el kirchnerismo

Cumbre con el debate del Presupuesto en la mira
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nro. RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd.

