Campaña anti K: Milei durísimo con el kirchnerismo

Javier Milei de campaña en Santiago del estero sobre la caja de una camioneta / na

El presidente Javier Milei aseguró ayer que su gira de campaña es un “tour constitucional”, y dijo que después de las elecciones del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires los kirchneristas se convirtieron en “gremlins”.

“Hay un resurgir de las ideas de la libertad, pero por otra parte la gente ve como los kukas se convirtieron en los gremlins después de la elección en Buenos Aires. Les cayó agua y se convirtieron en monstruos”, sostuvo Milei.

El Presidente realizó estas declaraciones mientras realizaba campaña electoral, con miras a las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre, en las provincias de Santiago del Estero y Tucumán.

A Jorge Taiana, primer candidato a diputado de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires, volvió a acusarlo de “cómplice de los narcoterroristas, montonero asesino tirabombas”.

“Tenemos récord de incautación de drogas, cuando el gobierno anterior había dicho que perdió la guerra contra el narcotráfico. Ahora nos damos cuenta porque no querían pelear contra el narco, porque ellos eran socios y estaban financiados por la narcodictadura de Maduro”, sentenció Milei.

Milei le pidió a la población “que el esfuerzo valga la pena, que vayamos hacia el camino de la libertad” y exclamó: “¡No hay que aflojar!” En ese sentido, comentó que “falta un montón pero la dirección es la correcta”.

“La gente se da cuenta que está frente a dos modelos: fíjese la vergüenza que son los kuka, su única propuesta es destrozar lo que estamos haciendo. Estamos recibiendo el reconocimiento de todo el mundo. Es inédito el apoyo que conseguimos de EEUU. ¡Es único!”, volvió a exclamar.

El presidente Javier Milei afirmó que “vamos en el camino correcto” y consideró que “es momento de decidir si quieren seguir siendo esclavos de este régimen o abrazamos las ideas de la libertad”, durante su recorrida en Santiago del Estero.

Minutos después de las 11, el presidente Javier Milei y su hermana, Karina, ingresaron a la sede partidaria de La Libertad Avanza en Santiago del Estero, donde los dirigentes locales los recibieron con una cálida arenga.

Al grito de “Presidente” y “Vamos la jefa”, los hermanos Milei ingresaron al primer piso de sede de LLA, ubicada en 24 de septiembre 255, donde compartirán un encuentro con los candidatos locales Tomás Figueroa y Laura Godoy, postulantes al Senado y a la Cámara de Diputados respectivamente.

“Siempre juego a ganar. Si yo no saliera a ganar, la vida no tendría sentido de ser vivida. Yo siempre salgo a ganar”, subrayó el Presidente sobre las elecciones del 26 de octubre.

Además cuestionó duramente a la exdiputada Elisa Carrió. “Carrió le pegó muy fuerte a Espert y en 2023 compartió lista detrás de Larreta. Esa doble vara...”, se enojó el jefe de Estado.