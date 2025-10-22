Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Mañana sale la tarjeta del Cartonazo: pozo de $6.000.000, $300.000 por línea y un auto 0Km

Información General

La mamá de Paola Lens dijo que apareció la argentina que estaba desaparecida en España

Aseguró que está en una comisaría, aunque no pudo hablar con ella

La mamá de Paola Lens dijo que apareció la argentina que estaba desaparecida en España
22 de Octubre de 2025 | 08:32

Paola Lens, la argentina de 26 años que era buscada en España tras aceptar una oferta laboral, apareció con vida y se encuentra en una comisaría de dicho país, según confirmó su madre.

La mujer aseguró ante los medios que está viajando a España y que recientemente recibió un llamado desde una comisaría a la cual se habría acercado la joven, quien estaría en buen estado de salud.

Gabriela, la mamá de Paola, señaló que todavía no tuvo contacto con su hija y que el viaje hacia España ya estaba planificado antes del llamado, motivo por el cual cuando arribe a dicho país va a ir a corroborar si la notificación es verídica.

La joven está desaparecida desde el 14 de octubre cuando dejó de responder los mensajes y llamadas de sus familiares y amigos. Pese a que se subía historias a sus redes sociales, sus padres sostienen que no es Paola quien lo está publicando.

Los medios españoles también publicaron la noticia de la aparición de la joven argentina.

