Policiales |Villa Elvira

Una madre enfrentó a un ladrón dentro de su casa

Una madre enfrentó a un ladrón dentro de su casa
22 de Octubre de 2025 | 02:43
Edición impresa

La peor de las pesadillas vivió el pasado lunes por la noche una vecina de Villa Elvira que al retornar a su vivienda, tras una breve visita a su vecina, se encontró un escenario de terror: un ladrón hurgando entre sus pertenencias y su hija, en el interior paralizada por el miedo. El episodio ocurrió cerca de las 20 horas, en calle 9 y 95. Lo que parecía una breve salida para hablar con una vecina terminó en una escena de peligro y desesperación.

La mujer, que se encontraba preparando la cena, había salido apenas unos minutos. Al volver, notó el portón entreabierto y un silencio inquietante en la casa. Al ingresar, el corazón se le detuvo: un hombre -a quien reconoció de inmediato como un vecino del barrio- sostenía un arma de fuego y revisaba los cajones con movimientos torpes y nerviosos. La pequeña observaba desde una esquina, paralizada.

El intruso giró con el arma en la mano al notar su presencia. En un acto de coraje desesperado, la mujer lo empujó y tomó a su hija de la mano para correr hacia la calle, gritando por ayuda mientras el ladrón se agitaba dentro del domicilio. La reacción fue instintiva, pero logró salvar lo más importante: la vida de ambas.

Cuando regresaron con la Policía, el portón de ingreso estaba forzado y faltaban varios objetos: un parlante, una tablet y un chaleco. El interior de la casa mostraba el desorden característico de una irrupción violenta. La víctima, aún en shock, relató que el agresor no solo era un conocido del barrio, sino que recientemente había salido de prisión y había protagonizado un intento de fuga policial el día anterior.

 

