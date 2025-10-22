Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Mañana sale la tarjeta del Cartonazo: pozo de $6.000.000, $300.000 por línea y un auto 0Km

Política y Economía |Lo cruzó Boyard, en una disputa impensada

Escándalo internacional por... ¡un reloj!: Milei apuntó contra la izquierda y lo tildaron de "perrito imperialista"

22 de Octubre de 2025 | 10:24

Escuchar esta nota

Un episodio aparentemente menor en el hemiciclo de la Assemblée nationale francesa derivó en una fuerte confrontación política internacional entre Argentina y Francia. Todo comenzó cuando el diputado francés Louis Boyard -miembro del partido La France Insoumise (LFI)- fue captado retirándose discretamente un reloj justo antes de una entrevista televisiva, gesto que generó efectos virales en redes sociales. 

Durante una sesión parlamentaria en la Asamblea francesa, Boyard denunció lo que describió como un "presupuesto de violencia social increíble", en alusión al aumento de impuestos al aprendizaje y a recortes en las ayudas de vivienda.

Boyard, de 25 años, es una figura emergente dentro del partido de izquierda LFI en Francia. Ex líder estudiantil y activista antirracista, ha desarrollado un perfil muy combativo mediáticamente.

Instantes después, y ante las cámaras del canal francés BFM TV, se lo ve quitándose su reloj y guardándolo en el bolsillo. Según el reportaje, ese gesto fue interpretado en redes como una señal de incoherencia: "un político de izquierda que denunciaba privilegios" y que aparentemente ocultaba un objeto de lujo. 

El video se viralizó en cuestión de horas. 

 

El cruce entre Milei y Boyard

 

El presidente Javier Milei aprovechó la difusión del video para atacar a la izquierda en general: replicó el clip en su cuenta de X con el comentario. “LA HIPOCRESÍA DE LA IZQUIERDA. Fin.”

La respuesta de Boyard no se hizo esperar. En perfecto español le respondió directamente a Milei en X: “¿Qué hacés hablando de mi reloj? Vos le estás vendiendo tu país a los yankees por menos que eso. Pedazo de perrito imperialista.”

Más tarde, en un video difundido también en redes, Boyard explicó que su reloj no era un Rolex como se especulaba, sino un modelo de 295 euros, obsequiado por sus amigos al cumplir 25 años. “Me lo regalaron… lo llevo a muchas entrevistas, como muevo mucho los brazos y puedo golpear mesas u otras cosas, tengo la costumbre de sacármelo”, aclaró.

