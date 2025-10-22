Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Mañana sale la tarjeta del Cartonazo: pozo de $6.000.000, $300.000 por línea y un auto 0Km

La Ciudad

Desactivan la protesta de taxistas, remiseros y transportes escolares de La Plata contra las app: ¿qué pasó?

Desactivan la protesta de taxistas, remiseros y transportes escolares de La Plata contra las app: ¿qué pasó?
22 de Octubre de 2025 | 08:12

Escuchar esta nota

Los representantes de taxis, remises y transporte escolar de La Plata resolvieron en las últimas horas suspender la protesta que tenían prevista para este miércoles por la mañana. La medida iba a comenzar a las 9 en la intersección de las calles 25 y 54, frente al Parque San Martín, desde donde partiría una caravana en reclamo de mayores controles sobre el transporte ilegal y en rechazo al proyecto que busca habilitar el funcionamiento de aplicaciones de traslado en la ciudad.

En diálogo con Diario EL DIA, Juan Carlos Berón, secretario General del Sindicato de Conductores de Taxis seccional La Plata, indicó: "El reclamo sigue en pie. Lo que hemos levantado es la movilización, porque tenemos una promesa del ejecutivo municipal, principalmente del compañero intendente, de que vamos a tener una reunión para tratar de solucionar todos los problemas que tiene el sector taxi".

En tanto, también comentó: "Y la hemos levantado porque creíamos nosotros mismos también que se podía interpretar como un tema político previo a una elección, que es el domingo, y no es nuestro objetivo, nosotros no tenemos problemas políticos, al contrario, no queremos que se interprete como un tema político. El domingo hay elecciones y tenemos toda la promesa del ejecutivo que en la semana que viene nos vamos a reunir y vamos a a solucionar un montón de temas que tiene nuestro sector. Así que por eso la hemos levantado", explicó. 

En cuanto a si adhieren todos los taxistas, también remató: "Este es un reclamo que por supuesto adhieren los remiseros o los representantes de los remiseros, de las cámaras de remises, la agencia de remises, de transporte escolar, propietarios y choferes de taxi. Esto es mayoría y mayoría absoluta. Hoy la movilización iba a ser multitudinaria. Encima también íbamos a tener el apoyo de Ensenada y de Berisso, iban a estar con nosotros acá. Pero bueno, creímos conveniente suspenderla para que nos interprete un tema político, y encima la promesa, por supuesto,  de las reuniones que vamos a tener previamente", finalizó en exclusiva a EL DIA.

EL RECLAMO QUE IBAN A REALIZAR EN EL PARQUE SAN MARTÍN

El reclamo se da en un momento de creciente tensión entre los conductores tradicionales y las plataformas digitales de movilidad, que según los marchantes operan fuera del marco regulatorio local. “Nos unimos todos los sectores habilitados para defender el trabajo formal”, manifestó Berón. 

De aprobarse el proyecto en el concejo municipal que regula las apps de transporte, se abriría una nueva competencia para los servicios tradicionales, lo que según los taxistas y remiseros significaría un impacto directo en su economía y en su modelo de negocio. 

La movilización convocada en 25 y 54 vendrá acompañada por un operativo de tránsito dispuesto por el municipio, lo que anticipa cortes parciales de calles y concentración de vehículos del sector. 

Aunque la convocatoria es de mañana, los organizadores esperan visibilidad mediática y adhesión de los choferes de distintos rubros: taxi, remise, transporte escolar, todos unidos bajo la idea de combatir lo “ilegal”.

 

