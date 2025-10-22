Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Mañana sale la tarjeta del Cartonazo: pozo de $6.000.000, $300.000 por línea y un auto 0Km

Información General

Investigadores de la UNLP, en una campaña oceanográfica a bordo del buque Falkor (too): qué busca la expedición

Este jueves 23 de octubre a las 14 se realizará una transmisión en vivo desde la embarcación

Investigadores de la UNLP, en una campaña oceanográfica a bordo del buque Falkor (too): qué busca la expedición

El buque Falkor (too)

22 de Octubre de 2025 | 09:22

Escuchar esta nota

Un equipo de investigadores de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la UNLP forma parte de la campaña oceanográfica “A Tale of Two Submarine Canyons”, a bordo del buque Falkor (too), perteneciente al Schmidt Ocean Institute. La expedición se desarrolla en el sector patagónico del margen continental argentino.

En esta oportunidad, cuatro graduados de la UNLP integran la tripulación científica del buque: los geólogos Eva Noli, Fermín Palma y Faustino Arribalzaga, y el biólogo zoólogo Martín Rivarossa.

Se trata de una campaña multidisciplinaria que reúne a oceanógrafos, geólogos y biólogos con un objetivo común: comprender cómo la geomorfología de los cañones submarinos influye en la dinámica de las corrientes oceánicas. En particular, el equipo busca determinar si estos cañones, ubicados entre la plataforma continental externa y el talud, modifican el comportamiento de las masas de agua y facilitan el ingreso de aguas de la Corriente de Malvinas hacia la plataforma.

Los geólogos Palma, Arribalzaga y Noli participan en la adquisición y procesamiento de datos batimétricos y sísmica somera. “Utilizamos métodos geofísicos que nos permiten conocer las características del lecho marino, identificar geoformas submarinas, estratos y su continuidad en el subsuelo. Además, planificamos los recorridos del ROV (Remotely Operated Vehicle) y el muestreo de los sedimentos que recupera en cada inmersión”, explicó Faustino Arribalzaga.

Por su parte, el biólogo Martín Rivarossa, especializado en sensado remoto y bioóptica, estudia las comunidades de fitoplancton y su relación con las corrientes oceánicas.

LE PUEDE INTERESAR

"Decime qué se siente": a puro talento, el equipo de Argentina ganó el Mundial del Petróleo

LE PUEDE INTERESAR

Una siderúrgica bonaerense paraliza sectores clave, suspendería a trabajadores y adelantaría vacaciones

Con transmisión en vivo desde el buque Falkor (too)

Mañana, jueves 23 de octubre a las 14, se realizará una transmisión en vivo desde el buque oceanográfico. La actividad tendrá lugar  en el Auditorio, ubicado en la planta alta de Facultad de Ciencias Naturales y Museo, y será con entrada libre y gratuita. Durante la transmisión, el público podrá conocer de primera mano el trabajo científico que se realiza a bordo del Falkor (too), incluyendo el estudio de los cañones submarinos (geología, batimetría) y la biodiversidad marina.

El recorrido, que demanda no más de una hora, incluirá visitas a los laboratorios, la cubierta, el hangar, la sala de control, y un espacio final de intercambio con preguntas y respuestas.

La iniciativa forma parte de una campaña internacional que busca acercar a la comunidad el trabajo interdisciplinario que se lleva a cabo en exploraciones oceanográficas de alto nivel científico y tecnológico.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Los investigadores de la UNLP: Fermín Palma, Eva Noli y Faustino Arribalzaga

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Mercado preelectoral: dólar por las nubes y récord de depósitos en moneda extranjera

Terror en La Plata para una madre, que enfrentó a un ladrón dentro de su casa: su hija, en shock

¿Quién será el próximo presidente de Gimnasia? Los que están en carrera y las alianzas

El futuro de Estudiantes, tras el trunco acuerdo con Foster Gillett: ¿buscará nuevos aportes externos?

Sarkozy y Carla Bruni: silencio y “resistencia” entre rejas

Sigue la protesta docente, que complica las clases en colegios y facultades de la UNLP

Cuenta DNI del Banco Provincia: miércoles de descuento en un supermercado de La Plata

Sanae Takaichi, la rockera que hizo historia: de tocar la batería en los ochenta a ser la primera mujer en gobernar Japón
+ Leidas

¿Quién será el próximo presidente de Gimnasia? Los que están en carrera y las alianzas

El futuro de Estudiantes, tras el trunco acuerdo con Foster Gillett: ¿buscará nuevos aportes externos?

Polémica por proyecto para privatizar el Astillero

Terror en La Plata para una madre, que enfrentó a un ladrón dentro de su casa: su hija, en shock

Los ministros libertarios que se irían, los que seguirían y los que entrarían

Sarkozy y Carla Bruni: silencio y “resistencia” entre rejas

Mercado preelectoral: dólar por las nubes y récord de depósitos en moneda extranjera

Desactivan la protesta de taxistas y remiseros de La Plata contra las app: ¿qué pasó?
Últimas noticias de Información General

"Decime qué se siente": a puro talento, el equipo de Argentina ganó el Mundial del Petróleo

Una siderúrgica bonaerense paraliza sectores clave, suspendería a trabajadores y adelantaría vacaciones

Vida saludable: la mayoría está lejos del ideal

Baja el nivel de deforestación, pero aún es preocupante
La Ciudad
 Alumnos de la zona oeste de La Plata se exponen a un "camino riesgoso" para ir a la escuela
Desactivan la protesta de taxistas y remiseros de La Plata contra las app: ¿qué pasó?
Cuenta DNI del Banco Provincia: miércoles de descuento en un supermercado de La Plata
Miércoles caluroso y con paraguas en mano en La Plata: ¿a qué hora llegan los chaparrones?
Sigue la protesta docente, que complica las clases en colegios y facultades de la UNLP
Policiales
Grave denuncia en La Plata: qué se sabe de la profanación del nicho de Johana Ramallo
Violento robo a un trabajador: lo golpean y huyen con su bicicleta
Investigan red ilegal que impulsa el juego online
Intentan reconstruir el trágico siniestro en 3 y 51
VIDEO. Se prendió fuego una casa en Ensenada
Espectáculos
Volvieron a mostrarse juntos: Daniela Celis y Thiago Medina confesaron detalles del vínculo tras superar un mal momento
Por la sucesión de Jorge Lanata: se acentúa la guerra entre su hija Bárbara y la abogada platense Elba Marcovecchio 
Los detalles de la delicada situación económica de L-Gante: "Delegó poderes y ahora no tiene nada"
Valentina Cervantes reveló cómo es la relación a distancia con Enzo Fernández, las decisiones que tomaron
Tamara Pettinato salió al cruce por las declaraciones de Fabiola: "Los videos con Alberto los filtraron a propósito"
Deportes
Alcohol, marihuana y dólares: las fotos de Matías Abaldo y el descargo tras el escándalo
¿Quién será el próximo presidente de Gimnasia? Los que están en carrera y las alianzas
Úbeda evalúa sacar el doble “9” ante Barracas
Racing va por el golpe ante Flamengo en Brasil
El futuro de Estudiantes, tras el trunco acuerdo con Foster Gillett: ¿buscará nuevos aportes externos?

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla