Violento robo a un trabajador: lo golpean y huyen con su bicicleta

El hecho tuvo lugar a las 6 de la mañana. El hombre fue diagnosticado con un sangrado interno a causa de los fuertes golpes
Un trabajador de 29 años fue víctima de un violento robo en la madrugada del miércoles en la localidad platense de Melchor Romero.
El ataque ocurrió en 526 entre 161 y 162 cuando el joven se dirigía a su trabajo, poco antes de las seis de la mañana, y fue interceptado por tres hombres que actuaron con brutalidad y sin piedad.
El episodio dejó al trabajador con una herida en la cabeza que requirió cinco puntos de sutura y un diagnóstico de sangrado interno.
El hecho, según pudo averiguar este diario, se registró sobre calle 526, entre 161 y 162, una zona de calles de tierra, silenciosa y con poca iluminación a esa hora.
La víctima, que viajaba en su bicicleta, como se indicó, rumbo a su puesto laboral, fue sorprendida por tres sujetos que caminaban por la misma arteria.
Los agresores se posicionaron en medio del camino, impidiéndole el paso y forzándolo a detener su marcha. En un intento por esquivarlos y continuar, el joven fue empujado con violencia y cayó al suelo.
Según el relato, uno de los atacantes no dudó en aprovechar la situación: mientras el trabajador intentaba reincorporarse, otro de los hombres le asestó un golpe en la cabeza con un objeto contundente.
Ese impacto lo dejó inconsciente durante varios minutos. Cuando finalmente recobró el conocimiento, mareado y desorientado, descubrió que los agresores ya se habían esfumado y que su bicicleta había desaparecido.
Con un dolor punzante en la cabeza y el brazo izquierdo lastimado, el hombre emprendió el regreso a pie hasta su casa, tambaleante y aún aturdido por el golpe.
Allí fue asistido por su pareja, quien al verlo en ese estado decidió trasladarlo de inmediato al hospital de Melchor Romero.
Los médicos que lo atendieron constataron una herida cortante en el cuero cabelludo que requirió sutura y le informaron la existencia de un sangrado interno leve producto del golpe.
El trabajador describió a sus atacantes como tres hombres de diferentes edades. Uno de ellos, de alrededor de 50 años; otro, de unos 35, y un tercero, de unos 20 años.
Ninguno de ellos fue reconocido por la víctima, aunque señaló que podrían haber sido vistos antes por la zona.
El robo ocurrió en un horario crítico, en el que los trabajadores de la zona comienzan su jornada y las calles todavía permanecen vacías.
La causa fue caratulada como “robo y lesiones”, y permanece en investigación.
