Futuro Pincha: ¿buscará nuevos aportes externos?

Estudiantes todavía disfruta de su victoria en el clásico contra Gimnasia mientras se alista para un fin de ñaño con muchísimas cosas por resolver: varias ventas, la renovación (casi que no) de Eduardo Domínguez, si se lanza al mercado comprador y, dato no menor, si vuelve a intentar otro camino para acceder a aportes externos luego del fracaso de Foster Gillett en el verano pasado.

“El club necesita capitales privados porque necesita crecer. Hoy lo llevamos a un límite, no hay más que eso. A no ser que en la manera de gestionar de la AFA se pueda generar algo para que el club pueda crecer. Y no es para que hagamos una tribuna, si lo llevamos al lado social tenemos 21 disciplinas, tenemos colegio, un fuerte arraigo social y la Universidad del Deporte”, dijo días atrás el presidente Juan Sebastián Verón en diálogo en un canal de streaming en el que volvió a hacer foco en un tema que además de haber sido mal manejado el año pasado dejó al Pincha con una deuda de más de 15 millones de dólares.

En la Asamblea del sábado pasado se mostró el Balance y la presencia del empresario norteamericano quedó marcada. El Pincha está claro que tiene una relación con él porque afrontó una deuda de 9,6 millones de dólares y hasta que no se salde seguirá en vínculo. Además hay un jugador aportado como Cristian Medina (el gran acierto de ese fallido acuerdo). Y un tema a resolver: Facundo Farías.

El ex jugador de Colón llegó desde el Inter de Miami en plena negociación con Gillett que iba a ser el que pagara el pase a los norteamericano ya que era un jugador a recuperar. Finalmente la operación se hizo y el que firmó, lógicamente, fue Estudiantes. Ese es otro tema que lo vincula con el Club. No hay que tejer tantas especulaciones.

Pero fuentes cercanas a Gillett aseguran que no quiere saber más nada con el fútbol sudamericano. Ya le fue mal con Vélez, River, Estudiantes y el club que compró en Uruguay, Rampla Juniors, descendió a la División C (amateur) de su país. Primera vez que le sucede en la historia.

Entonces si los caminos del Pincha buscan un inversor no parece ser Foster Gillett. Tampoco Carina Magnabosco, que este año irrumpió en el Country con rótulos similares. Sí, fue este año lo de la empresaria brasileña.

Todo indica que la próxima temporada la afrontará con sus recursos como lo hizo a lo largo de su historia. Habrá ventas, muchas promociones de jugadores y algún refuerzo. El gran tema será definir quién sucederá a Eduardo Domínguez si se marcha como todo indica...