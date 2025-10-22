Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

Deportes |Se viene un fin de año muy movido en estudiantes

Futuro Pincha: ¿buscará nuevos aportes externos?

El déficit operativo y el aumento del pasivo volvieron a poner a las finanzas arriba de la mesa. ¿Se viene un mercado con más ventas que compras? ¿Qué idea tiene Verón para el futuro?

Futuro Pincha: ¿buscará nuevos aportes externos?

Juan Sebastián Verón ya piensa en el estudiantes 2026 / N. Braicovich

22 de Octubre de 2025 | 03:34
Edición impresa

Estudiantes todavía disfruta de su victoria en el clásico contra Gimnasia mientras se alista para un fin de ñaño con muchísimas cosas por resolver: varias ventas, la renovación (casi que no) de Eduardo Domínguez, si se lanza al mercado comprador y, dato no menor, si vuelve a intentar otro camino para acceder a aportes externos luego del fracaso de Foster Gillett en el verano pasado.

“El club necesita capitales privados porque necesita crecer. Hoy lo llevamos a un límite, no hay más que eso. A no ser que en la manera de gestionar de la AFA se pueda generar algo para que el club pueda crecer. Y no es para que hagamos una tribuna, si lo llevamos al lado social tenemos 21 disciplinas, tenemos colegio, un fuerte arraigo social y la Universidad del Deporte”, dijo días atrás el presidente Juan Sebastián Verón en diálogo en un canal de streaming en el que volvió a hacer foco en un tema que además de haber sido mal manejado el año pasado dejó al Pincha con una deuda de más de 15 millones de dólares.

En la Asamblea del sábado pasado se mostró el Balance y la presencia del empresario norteamericano quedó marcada. El Pincha está claro que tiene una relación con él porque afrontó una deuda de 9,6 millones de dólares y hasta que no se salde seguirá en vínculo. Además hay un jugador aportado como Cristian Medina (el gran acierto de ese fallido acuerdo). Y un tema a resolver: Facundo Farías.

El ex jugador de Colón llegó desde el Inter de Miami en plena negociación con Gillett que iba a ser el que pagara el pase a los norteamericano ya que era un jugador a recuperar. Finalmente la operación se hizo y el que firmó, lógicamente, fue Estudiantes. Ese es otro tema que lo vincula con el Club. No hay que tejer tantas especulaciones.

Pero fuentes cercanas a Gillett aseguran que no quiere saber más nada con el fútbol sudamericano. Ya le fue mal con Vélez, River, Estudiantes y el club que compró en Uruguay, Rampla Juniors, descendió a la División C (amateur) de su país. Primera vez que le sucede en la historia.

Entonces si los caminos del Pincha buscan un inversor no parece ser Foster Gillett. Tampoco Carina Magnabosco, que este año irrumpió en el Country con rótulos similares. Sí, fue este año lo de la empresaria brasileña.

LE PUEDE INTERESAR

Las dudas que tiene Gallardo para el crucial choque copero

LE PUEDE INTERESAR

El triunfo de Unión favoreció al Pincha

Todo indica que la próxima temporada la afrontará con sus recursos como lo hizo a lo largo de su historia. Habrá ventas, muchas promociones de jugadores y algún refuerzo. El gran tema será definir quién sucederá a Eduardo Domínguez si se marcha como todo indica...

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Rescató un empate pero complicó su clasificación

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programa y resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes, sin brillar, ganó con holgura el clásico 2 a 0 ante un Gimnasia que pareció resignado

La combi de la emboscada, armas y motos: la secuencia completa del enfrentamiento con tiros entre Hells Angels y Tehuelches MC

Heridos de bala, armas y motos secuestradas: la hipótesis de la batalla entre Hells Angels y Tehuelches en La Plata

La Sub 20 cayó 2 a 0 ante Marruecos en la final del Mundial

El “guardián” del rock platense, su monumental discoteca y la enciclopedia que se viene

Platenses que abren la puerta de su casa para transformar una infancia

La remontada bonaerense, el insumo que necesita la Rosada para leer el resultado nacional
+ Leidas

Sarkozy y Carla Bruni: silencio y “resistencia” entre rejas

Sanae Takaichi, la rockera que hizo historia: de tocar la batería en los ochenta a ser la primera mujer en gobernar Japón

¿Quién será el próximo presidente tripero?

Futuro Pincha: ¿buscará nuevos aportes externos?

Polémica por proyecto para privatizar el Astillero

Max tuvo respaldos tras expresarse en las redes

El dólar, indomable: llegó a $1.518 e intervino el Central

El triunfo de Unión favoreció al Pincha
Últimas noticias de Deportes

¿Quién será el próximo presidente tripero?

Úbeda evalúa sacar el doble “9” ante Barracas

Racing va por el golpe ante Flamengo en Brasil

Las dudas que tiene Gallardo para el crucial choque copero
Espectáculos
“Kennedy”: cómo será la versión estadounidense de “The Crown”
Maxi López: “con Wanda siempre nos tiroteamos así”
¿Tini, suspende?: podrían reprogramar sus shows en Buenos Aires
L-Gante en guerra con su manager: “se pedirá rendición de cuentas”
Ulises Jaitt habló sobre la acusación de su sobrino: “Él se quiere hacer famoso”
La Ciudad
Sigue la protesta universitaria por el financiamiento y los salarios
Vuelve a movilizarse la Secundaria 70 por su sede
$6.000.000: el Súper Cartonazo sigue vacante y suma millones
De urbanas a humanas: la ceguera y las barreras platenses
En 600, de 143 a 167, reclaman mejoras
Policiales
Grave denuncia en La Plata: profanaron el nicho de Johana Ramallo
Violento robo a un trabajador: lo golpean y huyen con su bicicleta
Investigan red ilegal que impulsa el juego online
Intentan reconstruir el trágico siniestro en 3 y 51
Se prendió fuego una casa en Ensenada
Política y Economía
El dólar, indomable: llegó a $1.518 e intervino el Central
Nuevo mensaje de apoyo de Bessent al Presidente
Milei dijo que defenderá el esquema cambiario
Récord de depósitos en moneda extranjera
Los ministros libertarios que se irían, los que seguirían y los que entrarían

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla