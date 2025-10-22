Polémica por proyecto para privatizar el Astillero

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Provincia se declaró ayer en estado de “alerta y movilización”, en rechazo a un proyecto de ley presentado en la Legislatura bonaerense que propone privatizar el Astillero Río Santiago.

La iniciativa del diputado libertario Guillermo Castello generó revuelo en la organización gremial, que afirma que también se impulsa “un plan de retiros voluntarios e indemnizaciones”.

“Desde ATE nos declaramos en estado de alerta y movilización, entendiendo que se trata de un nuevo intento de desguace del Estado provincial y de entrega del patrimonio público”, afirmaron a través de un comunicado.

Y remarcaron que “no es la primera vez que se busca atacar al Astillero, que es una empresa estratégica con potencialidad de la industria naval” y que “si hoy no existen grandes contratos no es por falta de capacidad ni de voluntad de sus trabajadores, sino por la falta de decisión política y de planificación industrial del Estado nacional. El problema está en las políticas que frenan la producción nacional y abren la puerta a la dependencia y la importanción”, concluyeron.