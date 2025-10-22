Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |Por crímenes de la dictadura

Se oponen al beneficio de salidas para Von Wernich

22 de Octubre de 2025 | 02:45
Los abogados de Christian Federico Von Wernich, ex capellán de la Bonaerense condenado a cadena perpetua desde 2007 por su responsabilidad en 34 secuestros, 31 casos de tortura y siete homicidios, solicitaron su inclusión en el régimen de salidas transitorias. La petición fue presentada ante el Tribunal Oral Federal N°1 de La Plata, donde Von Wernich fue juzgado por delitos de lesa humanidad, considerados parte de un genocidio durante la dictadura.

La petición de la defensa recibió un contundente rechazo de la querella, encabezada por el periodista y productor cinematográfico Osvaldo Papaleo, con el patrocinio de las abogadas Myriam Bregman y Guadalupe Godoy. Papaleo sostuvo que permitir salidas transitorias sería un retroceso para la justicia y la memoria histórica, y recordó que durante el juicio oral Von Wernich se negó a responder sobre el destino de detenidos-desaparecidos, entre ellos Ana Libertad Baratti de la Cuadra, apropiada al nacer, cuya identidad solo pudo ser recuperada gracias a la lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo.

Para el querellante, la desaparición forzada es un delito permanente, que Von Wernich continúa cometiendo cada día que calla sobre el destino de las víctimas. Papaleo rememoró su experiencia con el sacerdote en el Puesto Vasco en 1977, donde lo describió como “interrogador, defensor de la dictadura y con discursos antisemitas”, y subrayó que Von Wernich no actuaba como asesor espiritual, sino como partícipe directo en los interrogatorios y torturas.

