Sanae Takaichi, la rockera que hizo historia: de tocar la batería en los ochenta a ser la primera mujer en gobernar Japón

A fines de los setenta, cuando todavía viajaba seis horas por día entre trenes y colectivos para llegar a la universidad, Sanae Takaichi soñaba con libertad. Quería irse de la casa familiar, subirse a su moto Kawasaki y recorrer el país con su banda de rock. Pero su madre tenía otros planes: nada de pensiones ni independencia hasta el casamiento.

La joven, sin embargo, no se resignó. Entre estudios y guitarras eléctricas, empezó a escribir su propia historia. “Soñaba con tener mi propio castillo”, confesó años después en sus memorias. Lo que no imaginaba era que ese castillo iba a tener vista al Palacio Imperial de Tokio.

Hoy, con 64 años, Takaichi rompió una barrera de siglos y se convirtió en la primera mujer en liderar Japón. Lo hizo con una mezcla de disciplina, audacia y un toque de heavy metal.

Una líder que no encaja en ningún molde

Ni sumisa ni liberal, ni feminista militante ni figura dócil del poder: Sanae es una figura que incomoda y fascina por igual. Fan de Iron Maiden y Deep Purple, pero también devota de Margaret Thatcher, la “Dama de Hierro” británica, la nueva mandataria japonesa representa una combinación explosiva entre rock y rigidez.

En su juventud, se anotó en el prestigioso Instituto Matsushita, cuna de políticos, y más tarde viajó a Estados Unidos para trabajar con Patricia Schroeder, una congresista feminista. Allá descubrió la manteca de maní, la política norteamericana… y que no hacía falta ser hombre para tener ambición.

Amores, política y segundas oportunidades

La historia sentimental de Takaichi tiene su propio capítulo de novela. En 2004 se casó con Taku Yamamoto, otro político del Partido Liberal Democrático. Se divorciaron en 2017 —dicen que por discusiones políticas que “pasaban del Congreso a la cocina”—, pero en 2021 volvieron a casarse. Esta vez, él adoptó el apellido de ella, algo casi impensado en la cultura japonesa.

Una amiga cercana asegura que fue “un gesto de amor, pero también de poder”, y que la primera ministra “nunca dejó de creer en las segundas oportunidades”.

La heavy que nunca colgó las baquetas

Aunque ahora viste trajes sobrios y habla con tono medido, en los pasillos del poder se comenta que Takaichi sigue teniendo una batería en su casa. “Cuando se queda sola, se encierra y toca un rato”, contó un allegado. “Dice que el ruido del redoblante le ordena las ideas”.

Su ex peluquero de Nara, Yukitoshi Arai, fue quien definió su corte de pelo corto y recto: “Quería que se le vieran los ojos y los oídos. Para demostrar que ve y escucha al pueblo”.

En su ciudad natal, los vecinos todavía la recuerdan como “esa chica sonriente que compartía onigiris en los viajes escolares”. Nada hacía pensar que se convertiría en la heredera política del mismísimo Shinzo Abe, su mentor y figura central del conservadurismo japonés.

“La batalla comienza ahora”

Tras su triunfo, su teléfono no paró de sonar. Arai, su peluquero, le escribió para felicitarla. Dos días después, ella le contestó con una frase que se volvió viral: “La batalla comienza ahora”.

Y vaya si tiene por delante un desafío. En su primer día como primera ministra, tuvo que salir a calmar los rumores sobre su alianza con Donald Trump y sobre su supuesta “línea dura” contra China. Los analistas la ven como una figura de hierro, pero quienes la conocen de cerca aseguran que “detrás de la líder hay una mujer sensible, muy consciente del lugar que ocupa y del peso de la historia”.

La rosa carmesí de Japón

De chica, su madre le pedía que fuera una “rosa carmesí”: fuerte y hermosa a la vez. Ese consejo se convirtió en su mantra.

Hoy, mientras el mundo la mira con lupa, Sanae Takaichi parece decidida a demostrar que se puede ser rockera y conservadora, firme y sensible, disciplinada y libre.

Japón tiene una nueva cara del poder. Y aunque los micrófonos ya no son de una banda de metal, sino del gobierno, ella sigue marcando el ritmo a su manera.