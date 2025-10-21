Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

El Mundo |Del under del heavy metal al sillón del poder

Sanae Takaichi, la rockera que hizo historia: de tocar la batería en los ochenta a ser la primera mujer en gobernar Japón

Fanática de las motos, de Iron Maiden y de los trajes azules de Margaret Thatcher, la nueva primera ministra japonesa mezcla rebeldía y conservadurismo. En su entorno aseguran que sigue tocando la batería en secreto y que aún conserva ese espíritu libre que la llevó a desafiar todas las reglas

Sanae Takaichi, la rockera que hizo historia: de tocar la batería en los ochenta a ser la primera mujer en gobernar Japón
21 de Octubre de 2025 | 16:56

Escuchar esta nota

A fines de los setenta, cuando todavía viajaba seis horas por día entre trenes y colectivos para llegar a la universidad, Sanae Takaichi soñaba con libertad. Quería irse de la casa familiar, subirse a su moto Kawasaki y recorrer el país con su banda de rock. Pero su madre tenía otros planes: nada de pensiones ni independencia hasta el casamiento.

La joven, sin embargo, no se resignó. Entre estudios y guitarras eléctricas, empezó a escribir su propia historia. “Soñaba con tener mi propio castillo”, confesó años después en sus memorias. Lo que no imaginaba era que ese castillo iba a tener vista al Palacio Imperial de Tokio.

Hoy, con 64 años, Takaichi rompió una barrera de siglos y se convirtió en la primera mujer en liderar Japón. Lo hizo con una mezcla de disciplina, audacia y un toque de heavy metal.

Una líder que no encaja en ningún molde

Ni sumisa ni liberal, ni feminista militante ni figura dócil del poder: Sanae es una figura que incomoda y fascina por igual. Fan de Iron Maiden y Deep Purple, pero también devota de Margaret Thatcher, la “Dama de Hierro” británica, la nueva mandataria japonesa representa una combinación explosiva entre rock y rigidez.

En su juventud, se anotó en el prestigioso Instituto Matsushita, cuna de políticos, y más tarde viajó a Estados Unidos para trabajar con Patricia Schroeder, una congresista feminista. Allá descubrió la manteca de maní, la política norteamericana… y que no hacía falta ser hombre para tener ambición.

LE PUEDE INTERESAR

Nicolas Sarkozy ingresó a prisión para cumplir una condena de 5 años

LE PUEDE INTERESAR

Bolivia restablecerá relaciones con Estados Unidos tras 16 años

Amores, política y segundas oportunidades

La historia sentimental de Takaichi tiene su propio capítulo de novela. En 2004 se casó con Taku Yamamoto, otro político del Partido Liberal Democrático. Se divorciaron en 2017 —dicen que por discusiones políticas que “pasaban del Congreso a la cocina”—, pero en 2021 volvieron a casarse. Esta vez, él adoptó el apellido de ella, algo casi impensado en la cultura japonesa.

Una amiga cercana asegura que fue “un gesto de amor, pero también de poder”, y que la primera ministra “nunca dejó de creer en las segundas oportunidades”.

La heavy que nunca colgó las baquetas

Aunque ahora viste trajes sobrios y habla con tono medido, en los pasillos del poder se comenta que Takaichi sigue teniendo una batería en su casa. “Cuando se queda sola, se encierra y toca un rato”, contó un allegado. “Dice que el ruido del redoblante le ordena las ideas”.

Su ex peluquero de Nara, Yukitoshi Arai, fue quien definió su corte de pelo corto y recto: “Quería que se le vieran los ojos y los oídos. Para demostrar que ve y escucha al pueblo”.

En su ciudad natal, los vecinos todavía la recuerdan como “esa chica sonriente que compartía onigiris en los viajes escolares”. Nada hacía pensar que se convertiría en la heredera política del mismísimo Shinzo Abe, su mentor y figura central del conservadurismo japonés.

“La batalla comienza ahora”

Tras su triunfo, su teléfono no paró de sonar. Arai, su peluquero, le escribió para felicitarla. Dos días después, ella le contestó con una frase que se volvió viral: “La batalla comienza ahora”.

Y vaya si tiene por delante un desafío. En su primer día como primera ministra, tuvo que salir a calmar los rumores sobre su alianza con Donald Trump y sobre su supuesta “línea dura” contra China. Los analistas la ven como una figura de hierro, pero quienes la conocen de cerca aseguran que “detrás de la líder hay una mujer sensible, muy consciente del lugar que ocupa y del peso de la historia”.

La rosa carmesí de Japón

De chica, su madre le pedía que fuera una “rosa carmesí”: fuerte y hermosa a la vez. Ese consejo se convirtió en su mantra.

Hoy, mientras el mundo la mira con lupa, Sanae Takaichi parece decidida a demostrar que se puede ser rockera y conservadora, firme y sensible, disciplinada y libre.

Japón tiene una nueva cara del poder. Y aunque los micrófonos ya no son de una banda de metal, sino del gobierno, ella sigue marcando el ritmo a su manera.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes, sin brillar, ganó con holgura el clásico 2 a 0 ante un Gimnasia que pareció resignado

La combi de la emboscada, armas y motos: la secuencia completa del enfrentamiento con tiros entre Hells Angels y Tehuelches MC

Heridos de bala, armas y motos secuestradas: la hipótesis de la batalla entre Hells Angels y Tehuelches en La Plata

La Sub 20 cayó 2 a 0 ante Marruecos en la final del Mundial

El “guardián” del rock platense, su monumental discoteca y la enciclopedia que se viene

Platenses que abren la puerta de su casa para transformar una infancia

La remontada bonaerense, el insumo que necesita la Rosada para leer el resultado nacional
+ Leidas

Paros en la UNLP de los docentes y nodocentes: cómo afecta a colegios y facultades de la UNLP

En fotos y videos | Cerraron la sede por una protesta de los hinchas

EN FOTOS - Medallas de Oro, Plata y Bronce para La Plata en los Bonaerenses: todos los deportes ganadores

Gimnasia, a tres puntos del abismo: la lucha de sus rivales y qué necesita para salvarse

IPS: el pago de jubilaciones comienza el 30 de octubre

VIDEO. Qué se sabe del macabro hallazgo de animales mutilados en La Plata

En una secundaria de La Plata denuncian la paralización de las obras de su edificio propio: el drama de un sueño postergado

VIDEO. Un hincha pedaleó 600 km para homenajear al club de sus amores
Últimas noticias de El Mundo

Nicolas Sarkozy ingresó a prisión para cumplir una condena de 5 años

Bolivia restablecerá relaciones con Estados Unidos tras 16 años

Louvre, el día después: un video expuso las fallas de la seguridad

Zelensky, “abierto” a una trilateral con Trump y Putin
Información General
VIDEO. Qué se sabe del macabro hallazgo de animales mutilados en La Plata
En la NASA buscan competidores para SpaceX
Mató a un pumita y la pena fue terminar la escuela
Los números de la suerte del martes 21 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco
Caída global de Amazon repercutió en billeteras virtuales como Mercado Pago, Naranja X y Ualá
Policiales
Pidieron perpetua contra el hombre acusado de prender fuego y matar a su pareja en La Plata
Vandalizaron la tumba de Johana Ramallo en La Plata: su mamá denunció un acto intimidatorio
VIDEO. Locura al volante: en pleno corazón de City Bell, un camión arrastró dos autos y se dio a la fuga
La familia de Natalia, víctima del tránsito en La Plata, busca imágenes y testigos del accidente
Allanamiento, 9 aprehendidos y secuestro de municiones por un robo en La Plata
Deportes
VIDEO. Elecciones en Gimnasia: el posteo de Carlos Anacleto para anunciar su candidatura por Usina Tripera
Gimnasia, a tres puntos del abismo: la lucha de sus rivales y qué necesita para salvarse
Max, tras el error en el clásico: "Voy a defender este escudo hasta el último día, pase lo que pase"
EN FOTOS - Medallas de Oro, Plata y Bronce para La Plata en los Bonaerenses: todos los deportes ganadores
José Sosa: “Ganar un clásico es todo”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla