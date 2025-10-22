Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

"Decime qué se siente": a puro talento, el equipo de Argentina ganó el Mundial del Petróleo
22 de Octubre de 2025 | 07:50

El quipo UBA-YPF se coronó campeón mundial del PetroBowl 2025 tras imponerse al conjunto brasileño en la final disputada en Houston, Estados Unidos. El prestigioso concurso académico se realizó en el marco de la Annual Technical Conference and Exhibition (ATCE), organizada por la Society of Petroleum Engineers (SPE).

Este triunfo es un logro mayúsculo para la ingeniería argentina y subraya el éxito del modelo de colaboración entre las universidades del país e YPF. Este esquema formativo vincula directamente la academia, la industria y la innovación tecnológica para el desarrollo energético nacional.

El festejo 

El conjunto UBA-YPF que se alzó con el título mundial estuvo formado por cinco estudiantes. Al frente, como capitana, estuvo Catalina Daniel Montes, alumna de Ingeniería en Petróleo en la UBA con experiencia previa en YPF y Tecpetrol. También integró el equipo Nadine Sofía Dinoto, estudiante de cuarto año de la misma carrera en la UBA y pasante en el área de Ingeniería de Reservorios de YPF. Aunque el resto del equipo no fue nombrado en el comunicado oficial, se señaló que estaba compuesto por alumnos provenientes de diversas casas de estudio, reflejando una amplitud formativa.

Por su parte, el presidente de YPF, Horacio Marín, fue el encargado de difundir la noticia y celebró la victoria a través de sus redes sociales: "El equipo UBA-YPF es campeón mundial del #PetroBowl2025. Hoy se consagraron campeones en Houston tras vencer al equipo brasileño en la final. Un logro que refleja el espíritu de YPF: dar la milla extra para alcanzar grandes objetivos.", dijo.

Marín también resaltó el excelente desempeño del equipo ITBA-YPF, que alcanzó las semifinales, y puso en valor el compromiso de ambos grupos:

"Acompañé a ambos grupos en distintos momentos y fui testigo del esfuerzo, la dedicación y el compromiso con los que se prepararon. El talento joven argentino sigue demostrando que está a la altura de los desafíos globales."

¿Qué es el PetroBowl?

El PetroBowl es la competencia académica de mayor renombre en el sector energético. En ella, equipos universitarios de todo el mundo compiten respondiendo preguntas complejas sobre ingeniería de petróleo, geociencias, energía y sustentabilidad ante un jurado especializado.

Argentina en la élite global

La victoria del equipo argentino reafirma el rol de YPF como motor del desarrollo del talento joven y de la ingeniería argentina en la transición energética. Coloca, una vez más, a la educación técnica del país en la élite mundial.

Para la empresa, el rendimiento de los equipos UBA-YPF e ITBA-YPF "sintetiza una nueva etapa" donde la colaboración público-privada y el conocimiento se vuelven herramientas estratégicas. La combinación de una formación de excelencia con la experiencia práctica que aporta YPF fortalece un ecosistema de innovación que busca posicionar a Argentina como un referente regional en tecnología y energía.

