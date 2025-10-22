Desactivan la protesta de taxistas y remiseros de La Plata contra las app: ¿qué pasó?
Desactivan la protesta de taxistas y remiseros de La Plata contra las app: ¿qué pasó?
Mercado preelectoral: dólar por las nubes y récord de depósitos en moneda extranjera
Los ministros libertarios que se irían, los que seguirían y los que entrarían
Terror en La Plata para una madre, que enfrentó a un ladrón dentro de su casa: su hija, en shock
Sigue la protesta docente, que complica las clases en colegios y facultades de la UNLP
¿Quién será el próximo presidente de Gimnasia? Los que están en carrera y las alianzas
El futuro de Estudiantes, tras el trunco acuerdo con Foster Gillett: ¿buscará nuevos aportes externos?
Tamara Pettinato salió al cruce por las declaraciones de Fabiola: "Los videos con Alberto los filtraron a propósito"
Miércoles caluroso y con paraguas en mano en La Plata: ¿a qué hora llegan los chaparrones?
VIDEO. Un motociclista resultó herido tras un brutal choque frente a la Comisaría de Villa Elvira
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Valentina Cervantes reveló cómo es la relación a distancia con Enzo Fernández, las decisiones que tomaron
¿Tini, suspende?: podrían reprogramar sus shows en Buenos Aires
Sanae Takaichi, la rockera que hizo historia: de tocar la batería en los ochenta a ser la primera mujer en gobernar Japón
"Decime qué se siente": a puro talento, el equipo de Argentina ganó el Mundial del Petróleo
Grave denuncia en La Plata: qué se sabe de la profanación del nicho de Johana Ramallo
Cuenta DNI del Banco Provincia: miércoles de descuento en un supermercado de La Plata
El arbolado urbano florece y tiñe de colores las calles de la Ciudad
Violento robo a un trabajador: lo golpean y huyen con su bicicleta
Una siderúrgica bonaerense paraliza sectores clave, suspendería a trabajadores y adelantaría vacaciones
Actividades: taller, baile, presentación literaria, fiesta de fin de año y circo
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El lauro, obtenido en la final del Petrobowl 2025 en los Estados Unidos, fue para el grupo de jóvenes de UBA-YPF, que se impuso a los representantes de Brasil
Escuchar esta nota
El quipo UBA-YPF se coronó campeón mundial del PetroBowl 2025 tras imponerse al conjunto brasileño en la final disputada en Houston, Estados Unidos. El prestigioso concurso académico se realizó en el marco de la Annual Technical Conference and Exhibition (ATCE), organizada por la Society of Petroleum Engineers (SPE).
Este triunfo es un logro mayúsculo para la ingeniería argentina y subraya el éxito del modelo de colaboración entre las universidades del país e YPF. Este esquema formativo vincula directamente la academia, la industria y la innovación tecnológica para el desarrollo energético nacional.
El conjunto UBA-YPF que se alzó con el título mundial estuvo formado por cinco estudiantes. Al frente, como capitana, estuvo Catalina Daniel Montes, alumna de Ingeniería en Petróleo en la UBA con experiencia previa en YPF y Tecpetrol. También integró el equipo Nadine Sofía Dinoto, estudiante de cuarto año de la misma carrera en la UBA y pasante en el área de Ingeniería de Reservorios de YPF. Aunque el resto del equipo no fue nombrado en el comunicado oficial, se señaló que estaba compuesto por alumnos provenientes de diversas casas de estudio, reflejando una amplitud formativa.
Por su parte, el presidente de YPF, Horacio Marín, fue el encargado de difundir la noticia y celebró la victoria a través de sus redes sociales: "El equipo UBA-YPF es campeón mundial del #PetroBowl2025. Hoy se consagraron campeones en Houston tras vencer al equipo brasileño en la final. Un logro que refleja el espíritu de YPF: dar la milla extra para alcanzar grandes objetivos.", dijo.
Marín también resaltó el excelente desempeño del equipo ITBA-YPF, que alcanzó las semifinales, y puso en valor el compromiso de ambos grupos:
"Acompañé a ambos grupos en distintos momentos y fui testigo del esfuerzo, la dedicación y el compromiso con los que se prepararon. El talento joven argentino sigue demostrando que está a la altura de los desafíos globales."
LE PUEDE INTERESAR
Una siderúrgica bonaerense paraliza sectores clave, suspendería a trabajadores y adelantaría vacaciones
LE PUEDE INTERESAR
Vida saludable: la mayoría está lejos del ideal
El PetroBowl es la competencia académica de mayor renombre en el sector energético. En ella, equipos universitarios de todo el mundo compiten respondiendo preguntas complejas sobre ingeniería de petróleo, geociencias, energía y sustentabilidad ante un jurado especializado.
La victoria del equipo argentino reafirma el rol de YPF como motor del desarrollo del talento joven y de la ingeniería argentina en la transición energética. Coloca, una vez más, a la educación técnica del país en la élite mundial.
Para la empresa, el rendimiento de los equipos UBA-YPF e ITBA-YPF "sintetiza una nueva etapa" donde la colaboración público-privada y el conocimiento se vuelven herramientas estratégicas. La combinación de una formación de excelencia con la experiencia práctica que aporta YPF fortalece un ecosistema de innovación que busca posicionar a Argentina como un referente regional en tecnología y energía.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí