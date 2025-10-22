María Eugenia Talerico cierra mañana su campaña en La Plata

Sigue la protesta universitaria por el financiamiento y los salarios
De cara a las elecciones del próximo 26 de octubre, María Eugenia Talerico llevará adelante su cierre de campaña en La Plata, con un acto que tendrá lugar este jueves 23 a las 19 horas en el Hotel Grand Brizo, ubicado en avenida 51 y la calle 9.
El evento será el último encuentro público de la candidata antes de los comicios, y contará con la presencia de militantes, dirigentes y equipos técnicos del espacio Potencia, que impulsa su postulación a nivel nacional.
Durante el acto, se espera que Talerico repase los principales ejes de su campaña, enfocados en la transparencia institucional, la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de la justicia, temas que marcaron su perfil político en los últimos años.
Fuentes del equipo organizador confirmaron que la convocatoria está abierta al público y que se espera una importante participación de referentes de distintos puntos de la provincia.
“Es un cierre con la gente, en el corazón de la capital bonaerense, con el objetivo de reafirmar nuestras convicciones y propuestas para construir una Argentina más justa y segura”, señalaron desde el entorno de la candidata.
