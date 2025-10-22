Alcohol, marihuana y dólares: las fotos de Matías Abaldo y el descargo tras el escándalo

En la previa del duelo ante San Martín de San Juan, Matías Abaldo volvió a quedar envuelto en una polémica extrafutbolística que sacudió al mundo Independiente. El futbolista uruguayo fue protagonista involuntario de una serie de fotos que circularon en redes sociales, donde se lo ve junto al cantante “El Menor Agustín”, rodeado de vasos con whisky, energizantes, dólares y marihuana. Las imágenes, tomadas en su departamento de Puerto Madero, generaron un fuerte repudio entre los hinchas del Rojo, que no tardaron en cuestionar su compromiso en un momento deportivo crítico para el club.

El exdelantero de Gimnasia, que ya había atravesado momentos complicados en su paso por el Lobo antes de regresar al fútbol argentino, se vio obligado a salir a dar explicaciones luego de que las imágenes se viralizaran. Según relató, la reunión formaba parte del rodaje de un videoclip musical de su amigo, el artista uruguayo conocido como “El Menor”, y negó haber consumido sustancias o protagonizado conductas inapropiadas. El mismo ya fue publicado ayer y suma 2000 reproducciones.

Sin embargo, las explicaciones no alcanzaron para frenar el malestar. En medio de una profunda crisis institucional y deportiva, la dirigencia de Independiente analiza cómo proceder internamente, mientras el caso Abaldo vuelve a poner sobre la mesa la exposición mediática de los futbolistas y los límites entre su vida privada y su responsabilidad profesional.

El descargo de Abaldo

“Quería pedirles disculpas y explicarles a los hinchas de Independiente lo que sucedió en las últimas horas de acuerdo a algunas imágenes que se viralizaron en las redes. Soy amigo de El Menor Agustín y él filmó un video de un nuevo tema en mi departamento. En ningún momento realicé acciones que perjudiquen mi salud profesional”, expresó ayer Abaldo en un comunicado difundido en sus redes oficiales.

Además, el delantero reconoció que la situación fue inoportuna, especialmente por el presente deportivo del equipo, que aún no consiguió victorias en 13 fechas del Torneo Clausura. “Comprendo que estas publicaciones no son acordes a la carrera de un deportista y menos en el momento que estamos atravesando, pero sepan que voy a dejar todo por esta institución enorme que me abrió las puertas para continuar mi carrera”, agregó.

Para intentar calmar las aguas, el propio “El Menor Agustín” también se pronunció en defensa del futbolista. “Mi amigo lo único que hizo fue prestarme el balcón para unas tomas de un video mío que está por salir y nada más. No consumió nada de lo que había en el video y en mi publicación. No especulen de más, no juzguen a los jugadores por una mala racha de un club. Hay altos y bajos en todos los rubros. Vamo’ arriba, Abaldinho, demuestre”, escribió el músico en sus redes.