Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Mañana sale la tarjeta del Cartonazo: pozo de $6.000.000, $300.000 por línea y un auto 0Km

Deportes |Todo para "grabar un videoclip"

Alcohol, marihuana y dólares: las fotos de Matías Abaldo y el descargo tras el escándalo

22 de Octubre de 2025 | 08:27

Escuchar esta nota

En la previa del duelo ante San Martín de San Juan, Matías Abaldo volvió a quedar envuelto en una polémica extrafutbolística que sacudió al mundo Independiente. El futbolista uruguayo fue protagonista involuntario de una serie de fotos que circularon en redes sociales, donde se lo ve junto al cantante “El Menor Agustín”, rodeado de vasos con whisky, energizantes, dólares y marihuana. Las imágenes, tomadas en su departamento de Puerto Madero, generaron un fuerte repudio entre los hinchas del Rojo, que no tardaron en cuestionar su compromiso en un momento deportivo crítico para el club.

El exdelantero de Gimnasia, que ya había atravesado momentos complicados en su paso por el Lobo antes de regresar al fútbol argentino, se vio obligado a salir a dar explicaciones luego de que las imágenes se viralizaran. Según relató, la reunión formaba parte del rodaje de un videoclip musical de su amigo, el artista uruguayo conocido como “El Menor”, y negó haber consumido sustancias o protagonizado conductas inapropiadas. El mismo ya fue publicado ayer y suma 2000 reproducciones.

LE PUEDE INTERESAR

¿Quién será el próximo presidente de Gimnasia? Los que están en carrera y las alianzas

LE PUEDE INTERESAR

Úbeda evalúa sacar el doble “9” ante Barracas

Sin embargo, las explicaciones no alcanzaron para frenar el malestar. En medio de una profunda crisis institucional y deportiva, la dirigencia de Independiente analiza cómo proceder internamente, mientras el caso Abaldo vuelve a poner sobre la mesa la exposición mediática de los futbolistas y los límites entre su vida privada y su responsabilidad profesional.

 

El descargo de Abaldo

 

“Quería pedirles disculpas y explicarles a los hinchas de Independiente lo que sucedió en las últimas horas de acuerdo a algunas imágenes que se viralizaron en las redes. Soy amigo de El Menor Agustín y él filmó un video de un nuevo tema en mi departamento. En ningún momento realicé acciones que perjudiquen mi salud profesional”, expresó ayer Abaldo en un comunicado difundido en sus redes oficiales.

Además, el delantero reconoció que la situación fue inoportuna, especialmente por el presente deportivo del equipo, que aún no consiguió victorias en 13 fechas del Torneo Clausura. “Comprendo que estas publicaciones no son acordes a la carrera de un deportista y menos en el momento que estamos atravesando, pero sepan que voy a dejar todo por esta institución enorme que me abrió las puertas para continuar mi carrera”, agregó.

Para intentar calmar las aguas, el propio “El Menor Agustín” también se pronunció en defensa del futbolista. “Mi amigo lo único que hizo fue prestarme el balcón para unas tomas de un video mío que está por salir y nada más. No consumió nada de lo que había en el video y en mi publicación. No especulen de más, no juzguen a los jugadores por una mala racha de un club. Hay altos y bajos en todos los rubros. Vamo’ arriba, Abaldinho, demuestre”, escribió el músico en sus redes.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programa y resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Mercado preelectoral: dólar por las nubes y récord de depósitos en moneda extranjera

Terror en La Plata para una madre, que enfrentó a un ladrón dentro de su casa: su hija, en shock

¿Quién será el próximo presidente de Gimnasia? Los que están en carrera y las alianzas

El futuro de Estudiantes, tras el trunco acuerdo con Foster Gillett: ¿buscará nuevos aportes externos?

Sarkozy y Carla Bruni: silencio y “resistencia” entre rejas

Sigue la protesta docente, que complica las clases en colegios y facultades de la UNLP

Cuenta DNI del Banco Provincia: miércoles de descuento en un supermercado de La Plata

Sanae Takaichi, la rockera que hizo historia: de tocar la batería en los ochenta a ser la primera mujer en gobernar Japón
+ Leidas

¿Quién será el próximo presidente de Gimnasia? Los que están en carrera y las alianzas

Alcohol, marihuana y dólares: las fotos de Matías Abaldo y el descargo tras el escándalo

El futuro de Estudiantes, tras el trunco acuerdo con Foster Gillett: ¿buscará nuevos aportes externos?

Terror en La Plata para una madre, que enfrentó a un ladrón dentro de su casa: su hija, en shock

Desactivan la protesta de taxistas y remiseros de La Plata contra las app: ¿qué pasó?

Polémica por proyecto para privatizar el Astillero

Los ministros libertarios que se irían, los que seguirían y los que entrarían

Mercado preelectoral: dólar por las nubes y récord de depósitos en moneda extranjera
Últimas noticias de Deportes

Nicolás Barros Schelotto, emocionado tras debut en Gimnasia: "Soy hincha, amo y voy a defenderlo toda la vida"

¿Quién será el próximo presidente de Gimnasia? Los que están en carrera y las alianzas

Úbeda evalúa sacar el doble “9” ante Barracas

Racing va por el golpe ante Flamengo en Brasil
La Ciudad
 Alumnos de la zona oeste de La Plata se exponen a un "camino riesgoso" para ir a la escuela
Desactivan la protesta de taxistas y remiseros de La Plata contra las app: ¿qué pasó?
Cuenta DNI del Banco Provincia: miércoles de descuento en un supermercado de La Plata
Miércoles caluroso y con paraguas en mano en La Plata: ¿a qué hora llegan los chaparrones?
Sigue la protesta docente, que complica las clases en colegios y facultades de la UNLP
Política y Economía
Tandil acompaña el veredicto final del Juicio “La Huerta”
Junín conserva su conexión ferroviaria con Retiro
La secretaria de Agricultura de Estados Unidos condicionó la compra de carne argentina
Caso $LIBRA: identifican una billetera virtual y piden la detención de dos de los investigados
Mercado preelectoral: dólar por las nubes y récord de depósitos en moneda extranjera
Policiales
Grave denuncia en La Plata: qué se sabe de la profanación del nicho de Johana Ramallo
Violento robo a un trabajador: lo golpean y huyen con su bicicleta
Investigan red ilegal que impulsa el juego online
Intentan reconstruir el trágico siniestro en 3 y 51
VIDEO. Se prendió fuego una casa en Ensenada
Espectáculos
El cumpleaños del presidente Javier Milei: íntima celebración en Olivos, los preparativos para el gran cierre en Rosario
Se filtró el filoso apodo que las mujeres de los jugadores de la Selección Argentina le pusieron a Wanda Nara
Volvieron a mostrarse juntos: Daniela Celis y Thiago Medina confesaron detalles del vínculo tras superar un mal momento
Por la sucesión de Jorge Lanata: se acentúa la guerra entre su hija Bárbara y la abogada platense Elba Marcovecchio 
Los detalles de la delicada situación económica de L-Gante: "Delegó poderes y ahora no tiene nada"

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla