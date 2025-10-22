Desactivan la protesta de taxistas y remiseros de La Plata contra las app: ¿qué pasó?
Desactivan la protesta de taxistas y remiseros de La Plata contra las app: ¿qué pasó?
"Cola de tornado": furioso temporal en el centro bonaerense con lluvias, rayos, granizo, ráfagas y techos volados
Mercado preelectoral: dólar por las nubes y récord de depósitos en moneda extranjera
Alcohol, marihuana y dólares: las fotos de Matías Abaldo y el descargo tras el escándalo
Se filtró el filoso apodo que las mujeres de los jugadores de la Selección Argentina le pusieron a Wanda Nara
¿Quién será el próximo presidente de Gimnasia? Los que están en carrera y las alianzas
El futuro de Estudiantes, tras el trunco acuerdo con Foster Gillett: ¿buscará nuevos aportes externos?
Terror en La Plata para una madre, que enfrentó a un ladrón dentro de su casa: su hija, en shock
Investigadores de la UNLP, en una campaña oceanográfica a bordo del buque Falkor (too): qué busca la expedición
Alumnos de la zona oeste de La Plata se exponen a un "camino riesgoso" para ir a la escuela
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Miércoles caluroso y con paraguas en mano en La Plata: ¿a qué hora llegan los chaparrones?
Tamara Pettinato salió al cruce por las declaraciones de Fabiola: "Los videos con Alberto los filtraron a propósito"
La mamá de Paola Lens dijo que apareció la argentina que estaba desaparecida en España
VIDEO. Un motociclista resultó herido tras un brutal choque frente a la Comisaría de Villa Elvira
"Decime qué se siente": a puro talento, el equipo de Argentina ganó el Mundial del Petróleo
Sanae Takaichi, la rockera que hizo historia: de tocar la batería en los ochenta a ser la primera mujer en gobernar Japón
Valentina Cervantes reveló cómo es la relación a distancia con Enzo Fernández, las decisiones que tomaron
¿Tini, suspende?: podrían reprogramar sus shows en Buenos Aires
Cuenta DNI del Banco Provincia: miércoles de descuento en un supermercado de La Plata
Grave denuncia en La Plata: qué se sabe de la profanación del nicho de Johana Ramallo
El arbolado urbano florece y tiñe de colores las calles de la Ciudad
Violento robo a un trabajador: lo golpean y huyen con su bicicleta
Una siderúrgica bonaerense paraliza sectores clave, suspendería a trabajadores y adelantaría vacaciones
Actividades: taller, baile, presentación literaria, fiesta de fin de año y circo
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
En la previa del duelo ante San Martín de San Juan, Matías Abaldo volvió a quedar envuelto en una polémica extrafutbolística que sacudió al mundo Independiente. El futbolista uruguayo fue protagonista involuntario de una serie de fotos que circularon en redes sociales, donde se lo ve junto al cantante “El Menor Agustín”, rodeado de vasos con whisky, energizantes, dólares y marihuana. Las imágenes, tomadas en su departamento de Puerto Madero, generaron un fuerte repudio entre los hinchas del Rojo, que no tardaron en cuestionar su compromiso en un momento deportivo crítico para el club.
El exdelantero de Gimnasia, que ya había atravesado momentos complicados en su paso por el Lobo antes de regresar al fútbol argentino, se vio obligado a salir a dar explicaciones luego de que las imágenes se viralizaran. Según relató, la reunión formaba parte del rodaje de un videoclip musical de su amigo, el artista uruguayo conocido como “El Menor”, y negó haber consumido sustancias o protagonizado conductas inapropiadas. El mismo ya fue publicado ayer y suma 2000 reproducciones.
LE PUEDE INTERESAR
¿Quién será el próximo presidente de Gimnasia? Los que están en carrera y las alianzas
LE PUEDE INTERESAR
Úbeda evalúa sacar el doble “9” ante Barracas
Sin embargo, las explicaciones no alcanzaron para frenar el malestar. En medio de una profunda crisis institucional y deportiva, la dirigencia de Independiente analiza cómo proceder internamente, mientras el caso Abaldo vuelve a poner sobre la mesa la exposición mediática de los futbolistas y los límites entre su vida privada y su responsabilidad profesional.
“Quería pedirles disculpas y explicarles a los hinchas de Independiente lo que sucedió en las últimas horas de acuerdo a algunas imágenes que se viralizaron en las redes. Soy amigo de El Menor Agustín y él filmó un video de un nuevo tema en mi departamento. En ningún momento realicé acciones que perjudiquen mi salud profesional”, expresó ayer Abaldo en un comunicado difundido en sus redes oficiales.
Además, el delantero reconoció que la situación fue inoportuna, especialmente por el presente deportivo del equipo, que aún no consiguió victorias en 13 fechas del Torneo Clausura. “Comprendo que estas publicaciones no son acordes a la carrera de un deportista y menos en el momento que estamos atravesando, pero sepan que voy a dejar todo por esta institución enorme que me abrió las puertas para continuar mi carrera”, agregó.
Para intentar calmar las aguas, el propio “El Menor Agustín” también se pronunció en defensa del futbolista. “Mi amigo lo único que hizo fue prestarme el balcón para unas tomas de un video mío que está por salir y nada más. No consumió nada de lo que había en el video y en mi publicación. No especulen de más, no juzguen a los jugadores por una mala racha de un club. Hay altos y bajos en todos los rubros. Vamo’ arriba, Abaldinho, demuestre”, escribió el músico en sus redes.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí