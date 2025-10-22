 Alumnos de la zona oeste de La Plata se exponen a un "camino riesgoso" para ir a la escuela

Desactivan la protesta de taxistas y remiseros de La Plata contra las app: ¿qué pasó?
Desactivan la protesta de taxistas y remiseros de La Plata contra las app: ¿qué pasó?
En las últimas horas, familias y estudiantes de la localidad de Melchor Romero exigen soluciones urgentes ante el alarmante deterioro de un camino vital que utilizan para acceder a varias instituciones educativas y de salud. Denuncian que la falta de reparación, señalización y luminarias ha convertido el trayecto en un peligro diario, agravado por la circulación de camiones de gran porte. Pese a los reclamos presentados en diferentes instancias, la problemática sigue sin resolverse.
Un video que circula entre la comunidad educativa de la zona oeste de La Plata muestra la cruda realidad que deben enfrentar cientos de alumnos de Melchor Romero: caminar a la vera de un camino en pésimo estado, esquivando pozos y en medio de nubes de polvo levantadas por el tráfico, donde vehículos particulares y, sobre todo, camiones de gran porte, circulan a centímetros de los peatones.
El trayecto en cuestión se extiende desde calle 520 y 161 hasta 501 y 155 (cerca del Frigorífico Gorina), y es la vía de acceso principal para varias instituciones educativas clave: la Escuela Primaria N°75, la Secundaria N°84, la Escuela Especial N°516 y el Jardín de Infantes N°987, además de dos efectores de salud y viviendas del barrio.
"Es una situación recurrente que a diario padecen nuestras familias y estudiantes, tomando un riesgo evidente para acceder a nuestras escuelas y para volver a sus casas," señalaron los integrantes de un espacio de coordinación que nuclea a la comunidad.
Un camino en el límite del peligro
La problemática central radica en el estado de la calzada: el camino presenta partes sin asfaltar, está plagado de pozos y baches, y, lo más grave, carece de cualquier tipo de señalización de "corredor escolar" o sendas peatonales seguras. La escasa o nula iluminación nocturna agrava el peligro en las horas de salida o en días de poca luz.
Según las familias, el peligro se intensifica con la presencia constante de vehículos pesados. En el material audiovisual, se observa a un grupo de estudiantes caminando al costado de la ruta mientras un camión de gran tamaño pasa cerca, levantando una polvareda que dificulta la visión. Los vecinos advierten que el deterioro actual del camino es aún más grave que al momento de la filmación.
Además del mal estado de la calle, los alumnos que utilizan el transporte público (línea 9 de julio, Oeste 65) también se encuentran con la deficiencia en las paradas de colectivo, que, según el reclamo, son insuficientes a lo largo del trayecto y no ofrecen las condiciones mínimas de seguridad.
Reclamos sin respuesta
Los denunciantes aseguraron que las "solicitudes de reparación y demás pedidos justificados" fueron presentados en "diferentes niveles provinciales y municipales", pero hasta la fecha no han obtenido soluciones concretas.
Ante el silencio oficial y el riesgo inminente, la comunidad decidió visibilizar y difundir la problemática para que esta "realidad deje de ser naturalizada".
La exigencia de los vecinos es clara: obras urgentes de reparación y asfaltado, la instalación de señalización adecuada como corredor escolar, la colocación de luminarias y la mejora en las paradas de colectivo para garantizar que los estudiantes y los vecinos de Melchor Romero puedan transitar con la seguridad que merecen.
