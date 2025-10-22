El arbolado urbano florece y tiñe de colores las calles de la Ciudad

El dólar rompió la barrera de los $1.500: rebotaron los bonos y Riesgo País no cede
Con sus flores blancas, rosadas y violetas, lapachos, acacias y paraísos embellecen y perfuman diferentes lugares
En diferentes épocas del año, la Ciudad permite apreciar su vasto arbolado urbano, con más de 130 especies. Durante la primavera, los árboles florecen y tiñen con diferentes colores las plazas, calles y avenidas. Mientras, los aromas perfuman cada rincón.
El “lapacho rosado” es una de las especies que embellece varios espacios platenses. Hoy, ofrece un colorido sin igual en el centro comercial de calle 12, luciendo su flor tipo tubular “como si fuera una campanita rosada” describió Corina Graciano, Ingeniera forestal de la UNLP e investigadora del Conicet en el Instituto de Fisiología Vegetal. Además, pintó de rosa lugares como diagonal 80 y 4 ó diagonal 77 y 6, donde los ejemplares se destacan entre el arbolado.
El “paraíso” también se encuentra en varios puntos de la Ciudad, como en 4 entre 49 y 50 ó en la zona de Plaza Malvinas, en avenida 19 y 54. Se lo distingue por el ramillete de flores pequeñas y tono violeta como por su aroma. “A su vez, van a empezar a dar unas pelotitas carnosas, que son bastante típica”, explicó la ingeniera agrónoma.
Otra especie característica es el “falso castaño” con flores blancas, que se observa en plaza Rivadavia, por las avenidas 51 y 53 y en la zona de 12 y 60, también.
A la lista se suma, la “acacia blanca”, cuya flor también de color blanco le brinda su aporte al paisaje, y “los azareros”, que si bien son arbustos de jardín, en el Paseo del Bosque se los puede observar. “Su característica es que tienen un perfume muy fuerte y rico”, contó Graciano, y agregó que su aroma es muy parecido al de los cítricos, como los naranjos, que se encuentran sobre calle 47.
Entre las especies prontas a florecer y también con presencia en las calles platenses se encuentran el jacarandá y el palo borracho, que primero largan las hojas y luego inician su período de floración.
A su vez, la ingeniera sostuvo: “Otros que todavía no florecieron son los crespones. Que también hay muchos en el centro, con flores rosas, fucsia y blancas”.
A diferencia de lo que ocurrió años anteriores, cuando distintas especies florecieron a destiempo -debido a las variaciones climáticas- Graciano aseguró que este año la primavera “es cálida”, favoreciendo las condiciones de floración.
En este sentido, explicó: “Esta es la época en la que florecen gran parte de las especies. En parte, por un aumento en la temperatura, pero lo que también influye mucho es la longitud del día. A medida que los días se hacen más largos, muchos de los árboles van a florecer”.
También destacó la importancia de aprovechar esta época en la que existen tantas especies en flor, para aprender a conocerlas y a diferenciarlas.
A su vez, la ingeniera recordó que dentro de un tiempo también van a empezar a madurar los frutos. “Está bueno que se vaya relacionando la flor que tiene con el fruto, para ir conociendo nuestras especies”, señaló.
