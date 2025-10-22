Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

La Ciudad |Favorecido por el clima primaveral

El arbolado urbano florece y tiñe de colores las calles de la Ciudad

Con sus flores blancas, rosadas y violetas, lapachos, acacias y paraísos embellecen y perfuman diferentes lugares

El arbolado urbano florece y tiñe de colores las calles de la Ciudad

El lapacho en flor en la zona céntrica de calle 12 / demian alday

22 de Octubre de 2025 | 02:30
Edición impresa

En diferentes épocas del año, la Ciudad permite apreciar su vasto arbolado urbano, con más de 130 especies. Durante la primavera, los árboles florecen y tiñen con diferentes colores las plazas, calles y avenidas. Mientras, los aromas perfuman cada rincón.

El “lapacho rosado” es una de las especies que embellece varios espacios platenses. Hoy, ofrece un colorido sin igual en el centro comercial de calle 12, luciendo su flor tipo tubular “como si fuera una campanita rosada” describió Corina Graciano, Ingeniera forestal de la UNLP e investigadora del Conicet en el Instituto de Fisiología Vegetal. Además, pintó de rosa lugares como diagonal 80 y 4 ó diagonal 77 y 6, donde los ejemplares se destacan entre el arbolado.

El “paraíso” también se encuentra en varios puntos de la Ciudad, como en 4 entre 49 y 50 ó en la zona de Plaza Malvinas, en avenida 19 y 54. Se lo distingue por el ramillete de flores pequeñas y tono violeta como por su aroma. “A su vez, van a empezar a dar unas pelotitas carnosas, que son bastante típica”, explicó la ingeniera agrónoma.

Otra especie característica es el “falso castaño” con flores blancas, que se observa en plaza Rivadavia, por las avenidas 51 y 53 y en la zona de 12 y 60, también.

A la lista se suma, la “acacia blanca”, cuya flor también de color blanco le brinda su aporte al paisaje, y “los azareros”, que si bien son arbustos de jardín, en el Paseo del Bosque se los puede observar. “Su característica es que tienen un perfume muy fuerte y rico”, contó Graciano, y agregó que su aroma es muy parecido al de los cítricos, como los naranjos, que se encuentran sobre calle 47.

Entre las especies prontas a florecer y también con presencia en las calles platenses se encuentran el jacarandá y el palo borracho, que primero largan las hojas y luego inician su período de floración.

LE PUEDE INTERESAR

Trenes del Roca: hasta el viernes, nuevos horarios

LE PUEDE INTERESAR

Taxis y remises protestan contra las aplicaciones

A su vez, la ingeniera sostuvo: “Otros que todavía no florecieron son los crespones. Que también hay muchos en el centro, con flores rosas, fucsia y blancas”.

A diferencia de lo que ocurrió años anteriores, cuando distintas especies florecieron a destiempo -debido a las variaciones climáticas- Graciano aseguró que este año la primavera “es cálida”, favoreciendo las condiciones de floración.

En este sentido, explicó: “Esta es la época en la que florecen gran parte de las especies. En parte, por un aumento en la temperatura, pero lo que también influye mucho es la longitud del día. A medida que los días se hacen más largos, muchos de los árboles van a florecer”.

También destacó la importancia de aprovechar esta época en la que existen tantas especies en flor, para aprender a conocerlas y a diferenciarlas.

A su vez, la ingeniera recordó que dentro de un tiempo también van a empezar a madurar los frutos. “Está bueno que se vaya relacionando la flor que tiene con el fruto, para ir conociendo nuestras especies”, señaló.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes, sin brillar, ganó con holgura el clásico 2 a 0 ante un Gimnasia que pareció resignado

La combi de la emboscada, armas y motos: la secuencia completa del enfrentamiento con tiros entre Hells Angels y Tehuelches MC

Heridos de bala, armas y motos secuestradas: la hipótesis de la batalla entre Hells Angels y Tehuelches en La Plata

La Sub 20 cayó 2 a 0 ante Marruecos en la final del Mundial

El “guardián” del rock platense, su monumental discoteca y la enciclopedia que se viene

Platenses que abren la puerta de su casa para transformar una infancia

La remontada bonaerense, el insumo que necesita la Rosada para leer el resultado nacional
+ Leidas

Sarkozy y Carla Bruni: silencio y “resistencia” entre rejas

Sanae Takaichi, la rockera que hizo historia: de tocar la batería en los ochenta a ser la primera mujer en gobernar Japón

¿Quién será el próximo presidente tripero?

Futuro Pincha: ¿buscará nuevos aportes externos?

Polémica por proyecto para privatizar el Astillero

Max tuvo respaldos tras expresarse en las redes

El dólar, indomable: llegó a $1.518 e intervino el Central

El triunfo de Unión favoreció al Pincha
Últimas noticias de La Ciudad

Sigue la protesta universitaria por el financiamiento y los salarios

Vuelve a movilizarse la Secundaria 70 por su sede

$6.000.000: el Súper Cartonazo sigue vacante y suma millones

De urbanas a humanas: la ceguera y las barreras platenses
Espectáculos
“Kennedy”: cómo será la versión estadounidense de “The Crown”
Maxi López: “con Wanda siempre nos tiroteamos así”
¿Tini, suspende?: podrían reprogramar sus shows en Buenos Aires
L-Gante en guerra con su manager: “se pedirá rendición de cuentas”
Ulises Jaitt habló sobre la acusación de su sobrino: “Él se quiere hacer famoso”
Información General
Vida saludable: la mayoría está lejos del ideal
Baja el nivel de deforestación, pero aún es preocupante
OpenAI lanza un navegador para competir con Google
"El escritor del Hampa": Rodolfo Palacios llega a La Plata para una charla sobre periodismo y crimen
VIDEO. Qué se sabe del macabro hallazgo de animales mutilados en La Plata
Policiales
Grave denuncia en La Plata: profanaron el nicho de Johana Ramallo
Violento robo a un trabajador: lo golpean y huyen con su bicicleta
Investigan red ilegal que impulsa el juego online
Intentan reconstruir el trágico siniestro en 3 y 51
Se prendió fuego una casa en Ensenada
Deportes
¿Quién será el próximo presidente tripero?
Úbeda evalúa sacar el doble “9” ante Barracas
Racing va por el golpe ante Flamengo en Brasil
Futuro Pincha: ¿buscará nuevos aportes externos?
Las dudas que tiene Gallardo para el crucial choque copero

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla