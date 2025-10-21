Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales

Un motociclista resultó herido tras un brutal choque frente a una comisaría en La Plata

21 de Octubre de 2025 | 20:47

Escuchar esta nota

Un accidente de tránsito registrado el pasado viernes por la tarde en la ciudad de La Plata dejó como saldo un motociclista herido, luego de que un automovilista cruzara un semáforo en rojo. El hecho fue captado por cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo Urbano, que permitieron determinar con claridad la mecánica del siniestro. 

El siniestro ocurrió alrededor de las 18:30 horas en la intersección de Avenida 7 y calle 75, en el sur de La Plata, frente a la Comisaría Octava. Según las imágenes, el conductor del automóvil avanzó con el semáforo en rojo e impactó al motociclista, que circulaba con paso habilitado y no alcanzó a esquivar la colisión. 

Personal médico del Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) arribó al lugar, constató que el motociclista presentaba heridas leves y procedió a asistirlo en el sitio, sin necesidad de traslado hospitalario. 

 

