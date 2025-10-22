Récord de depósitos en moneda extranjera

Sigue la protesta universitaria por el financiamiento y los salarios
Los depósitos en moneda extranjera, que se aceleraron en la previa electoral, crecieron a niveles récord desde que asumió la presidencia Javier Milei y, según estudiosos del mercado, superan ampliamente al promedio de los últimos años.
Según datos del Banco Central hasta la semana pasada, los depósitos en dólares superaron los US$35.100 millones. La cifra creció desde que en abril el Gobierno decidió abrir el cepo para las personas. En contraste, el último mes las entidades bancarias perdieron la administración de más de $9 billones, ya sea mediante retiros de cajas de ahorro o desarmes de plazos fijos en pesos.
Los últimos datos consolidados del Central contemplan hasta fines de agosto, mes en el que 1,5 millones de personas compraron dólares para destinarlos a ahorro, pago de consumos en tarjetas de crédito o “rulo” financiero para hacer alguna diferencia vendiéndolos como MEP o contado con liquidación, una opción que el Gobierno frenó hace poco menos de un mes.
