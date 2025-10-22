Valentina Cervantes reveló cómo es la relación a distancia con Enzo Fernández, las decisiones que tomaron

Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

22 de Octubre de 2025 | 07:39

Escuchar esta nota

Recordemos que, Valentina Cervantes y Enzo Fernández decidieron volver a apostar por el amor y retomaron su relación.

Así, Valentina vuelva a vivir en Inglaterra junto al futbolista y los dos hijos que tienen en común. Pero, la modelo aceptó el desafío de ser parte del elenco de MasterChef Celebrity, por lo que volvió al país, acompañada solo por su hijo menor.

Entonces, Cervantes al ser consultada sobre si le costaba estar lejos, contestó: “No, estoy re bien. Me gusta, creo que necesitamos cada tanto nuestro espacio”.

Por otra parte, en referencia a la vida de las esposas de los jugadores de fútbol de elite, que dejan sus propias profesiones e intereses en pos de acompañar a sus maridos en sus carreras y en otros se ocupan de sí mismas, respondió: “Me pasaron ambas cosas, me re gustaba y era mi familia, todo. Ahora sigue siendo mi familia, pero traté de buscar un lugar para mí también”.

Valentina explicó que cuando llegó la propuesta se sentó a hablar con su pareja y llegaron a una decisión en conjunto, donde él la apoyó en su deseo de reencontrarse con su trabajo. “Nosotros siempre hablamos todo en conjunto y él me dijo, así como cuando él sentía que tenía que cambiar de club, también es válido para mí. Entonces, él me dijo que si yo lo quería hacer, que fuera”, recordó.

Consultada sobre los rumores de celos o escándalos en la pareja, fue tajante: “La que es celosa con un jugador de fútbol muere en el instante”.

Instalada en Inglaterra por la carrera de su pareja, contó que tiene una vida normal y no deja que el hecho de ser una figura pública le robe de tener momentos con Olivia y Benjamín, sus dos hijos. “Aparte yo con ellos tengo una vida normal, no es que nos encerramos. Así como dije recién: estoy en el supermercado, estoy en cualquier lado, en una plaza acá cerca o lo que sea”, contó sobre la decisión de no aislar a su familia.

Por último, sobre la vida en Londres, confesó que le gusta mucho y que, pese al clima gris y las diferencias culturales, se adaptó a los horarios y costumbres: “El clima te tira para abajo. Ahora estoy re inglesa últimamente. Yo cuando llegué, acostaba a los nenes tipo 10 y media de la noche. Ahora, si estoy allá, a las siete comemos, todos cenamos y a las ocho ellos ya están durmiendo. Desde que descubrí eso, la gloria”, cerró Valentina. 

