¿Quién será el próximo presidente tripero?

El dólar rompió la barrera de los $1.500: rebotaron los bonos y Riesgo País no cede
El dólar rompió la barrera de los $1.500: rebotaron los bonos y Riesgo País no cede
Movimientos en el gabinete tras las elecciones: quienes se van, quienes siguen y quienes vendrán
La crisis de los taxis en La Plata se agrava: un informe alerta por la caída de los viajes
Cartonazo vacante | El pozo salta a $6.000.000, premio aparte de $300 mil y la chance de un auto 0 KM
Pidieron perpetua contra el hombre acusado de prender fuego y matar a su pareja en La Plata
Polémica por un proyecto que propone la privatización del Astillero Río Santiago
VIDEO. Usina Tripera oficializó su participación en las próximas elecciones de Gimnasia
Taxistas, remiseros y transportistas escolares de La Plata marcharán mañana contra las APP
Operativos contra desarmaderos clandestinos en La Plata: varios talleres y autopartes secuestradas
Video, desde el aire | Impactante incendio se devoró por completo una casa en una quinta de Punta Lara
La familia de Natalia, víctima del tránsito en La Plata, busca imágenes y testigos del accidente
VIDEO.- Juan Manuel López y Elsa Llenderrozas: "Hay que romper con la trampa de la polarización"
El Tren Roca anunció cambios de horarios para esta semana: cómo afectan al ramal La Plata - Constitución
La Reserva de Estudiantes empató y quedó complicado: las chances para clasificar a la fase final del Torneo Proyección
VIDEO. Un motociclista resultó herido tras un brutal choque frente a la Comisaría de Villa Elvira
“¡Dale, tirale!”: le sacaron la moto en La Plata y antes de irse le dispararon en una pierna
VIDEO. Locura al volante: en pleno corazón de City Bell, un camión arrastró dos autos y se dio a la fuga
VIDEO. Luis Advíncula chocó y fue denunciado por un intento de fuga: "¿Adivinen si la policía labró un acta?"
VIDEO. Atraparon en pleno centro de La Plata a un joven por el robo de dos celulares
OpenAI lanzó "Atlas", el navegador web que busca competir con Google
Una multa millonaria: Icardi denunció a Wanda Nara por el video de Martín Migueles con una de sus hijas
El impacto del paro nodocente en la UNLP: colegios sin clases y acatamiento dispar en facultades
Sanae Takaichi, la rockera que hizo historia: de tocar la batería en los ochenta a ser la primera mujer en gobernar Japón
Barcelona goleó 6 a 1 al Olympiakos y dedicatoria especial de Lamine Yamal para Nicki NIcole
El Atlético del Cholo Simeone sufrió una goleada ante Arsenal por la Champions League
Vandalizaron la tumba de Johana Ramallo en La Plata: su mamá denunció un acto intimidatorio
En una secundaria de La Plata denuncian la paralización de las obras de su edificio propio: el drama de un sueño postergado
VIDEO. Simulacro de votación con la Boleta Única en el centro de La Plata: ¿cómo es el proceso?
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Con el lanzamiento al ruedo político de Usina Tripera van tomando forma nombres propios y acuerdos para las elecciones de la segunda quincena de noviembre
Gimnasia está en permanente estado de ebullición y en poco más de un mes se desarrollarán las elecciones presidenciales para elegir al sucesor de Mariano Cowen para el período 2025-2028. Con cierta apatía del electorado mientras no se definan las listas y sus cabezas, el panorama comenzó a tomar forma en las últimas horas y tendrá definiciones a fin de mes, cuando el 30 se realice la Asamblea Anual Ordinaria que tratará la Memoria y los Estados contables del último período cerrado el pasado 30 de junio.
Anoche, tras una reunión que duró alrededor de dos horas, Usina Tripera decidió participar con lista propia en las elecciones triperas. El nucleamiento referenciado en Carlos Anacleto -quien podría ser quien encabece la lista-, que había reunido capital político a partir del pedido de Asamblea extraordinaria para la renovación del Estatuto, expresó en un comunicado que “la actualidad institucional demanda decisiones firmes que se sustentan en el trabajo realizado durante más de dos años” en pos de “comenzar un proceso de mejora constante y sostenible”.
Si en su momento hubo polémica por la intención de suprimir el artículo 2 bis (que impide los gerenciamientos tanto en el fútbol profesional como amateur del club), desde fuentes de Usina Tripera resaltaron que buscan “un club muy fuerte en infraestructura y en lo social, con alianzas en determinados lugares”. Antes de la reunión, las mismas redes sociales de Usina daban cuenta del inminente anuncio con el lema “Se está despertando” y la imagen de un Lobo.
Al mismo tiempo, fue convocada para hoy una reunión a la que fue invitado todo el arco opositor de la vida política albiazul con la intención de acercar posiciones, aunque Carlos Anacleto declinó la invitación. De lo que suceda en esa reunión puede surgir alguna modificación en la correlación de fuerzas.
Por lo pronto, Diego Patiño Chaumeil de Legado Gimnasista y Emanuel Di Loreto de Renacimiento Gimnasista han acercado posiciones y hay posibilidades de acuerdo, incluso con la participación de otros sectores como Alternativa Tripera (que propone a Juan Ignacio Larraza como precandidato a presidente) y Somos Gimnasia, la agrupación liderada por Carlos Castagneto, representada por su hijo Lucas. Habrá que ver, si el acuerdo se produce, quien es el 1.
Por otra parte, Daniel Onofri tomará una decisión junto a la agrupación Arriba Gimnasia tras la reunión de esta noche, ya que sostienen que tienen “buenos proyectos” y están abiertos al debate, aunque en contra de “gerenciar el fútbol”.
LE PUEDE INTERESAR
Úbeda evalúa sacar el doble “9” ante Barracas
LE PUEDE INTERESAR
Racing va por el golpe ante Flamengo en Brasil
Además, parece haber quedado definitivamente al margen de la contienda el grupo compuesto por Integración Gimnasista, Plan Integral, Gimnasia+ e Innovación Gimnasista, quienes postularon a Mauro Coronato, que luego declinó la candidatura. “Hoy, estamos al margen” dijo uno de los referentes de la sumatoria de espacios.
Edgardo Medina, “Toto Pueblo”, sigue con su campaña tan particular, al margen de cualquier tipo de acuerdo.
La Asamblea Anual Ordinaria del viernes 30 de octubre dará el verdadero puntapié inicial a una campaña corta e intensa, sin la participación del oficialismo.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí