Un intenso temporal de viento y lluvia azotó anoche y esta madrugada a la zona central de la provincia de Buenos Aires y provocó la caída de árboles y postes y voladura de techos. Sobre la región regía una alerta amarilla por tormentas emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que de todos modos continúa hasta el viernes.

Los estragos producidos por el viento, con ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora, y la caída de granizo se vieron reflejados en videos que se viralizaron en redes sociales. En uno de ellos se ve cómo se destroza el techo del hospital Municipal Eva Perón de Benito Juárez. En la localidad también hubo daños en la pileta municipal y cayeron árboles y postes de luz, según reportó el medio local "El Fénix Digital".

De hecho, las autoridades decidieron suspender las clases este miércoles en el turno mañana en todo el distrito. Además, se realizan recorridos y clases de Escuelas de Concentración (Estación López, Tedín, El Luchador, Coronel R. Bunge y EP N°11) con el objetivo de “resguardar la seguridad de la comunidad y poder evaluar los daños provocados por los fuertes vientos y tormenta”.

Violento temporal: ¿cola de tornado?

En otro video, un usuario mostró relámpagos y árboles caídos y le agregó el texto “cola de tornado en Benito Juárez, desastre”, a pesar de que el SMN no confirmó la formación de un fenómeno de esas características en ninguna zona del país.

En Laprida, en tanto, usuarios de redes sociales reflejaron a través de distintos videos la caída de granizo en la ciudad.

Cabe destacar que la advertencia de nivel amarillo del SMN por tormentas fuertes para esta madrugada se extendía también desde el centro de la provincia hacia el este, a localidades como Ayacucho, Balcarce, General Guido, Maipú, el noroeste de General Juan Madariaga y de Mar Chiquita, y el oeste de General Pueyrredón, y también hacia el oeste bonaerense, en Adolfo Alsina, Daireaux, Guaminí, Pellegrini, Salliqueló, Trenque Lauquen y Tres Lomas.

Esta área, según aquel organismo, podría presentar "abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas". Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados de manera puntual.

De todos modos, este miércoles es solo el primer día de la semana con mal clima. El SMN anticipó que las mayores precipitaciones en esa zona se esperan entre la tarde del jueves 23 y el viernes 24.