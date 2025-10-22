Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos |La quieren lejos

Se filtró el filoso apodo que las mujeres de los jugadores de la Selección Argentina le pusieron a Wanda Nara

22 de Octubre de 2025 | 09:21

Se filtró, no se sabe cómo, pero alguien hizo trascender el particular apodo que las mujeres de los jugadores de la Selección Argentina le habrían puesto a Wanda Nara.

“Lo que queremos contar es que cada vez que hablamos de Wanda, nos explota el teléfono. Todos quieren dar su punto de vista, quieren opinar y me quieren contar”, comentaron en la pantalla chica. 

Luego, revelaron: “Lo que me están contando es que, en uno de los últimos partidos que jugó la Selección acá, la ven a Wanda y automáticamente, en el grupo de las mujeres de los jugadores, pusieron ‘Tatiana a la vista’”.

Allí, el partido al que hacen referencia fue el que el equipo de Lionel Scaloni jugó contra Venezuela, a comienzos de septiembre, por las Eliminatorias.

Ese día, tanto Wanda como su hermana Zaira estuvieron presentes en el Monumental.

Asimismo, se sumaron más detalles picantes: “Dicen que mandaron disimuladamente que nadie le diera pelota y que aplicaran la ley de hielo con ella”, aseguran desde los diferentes medios. 

A todo esto, cabe destacar que “Tatiana” es el apodo que Martín Cirio le puso a la China Suárez y hace referencia a aquellas mujeres que se fijan en hombres que ya tienen pareja.

Paralelamente, este dato surge en medio de la tensión que se generó tras el cruce entre Wanda Nara y Valentina Cervantes en el programa MasterChef Celebrity. Según trascendió, la modelo no tendría buena onda con la mediática por un mensaje que esta última le habría enviado a Enzo Fernández, aunque Valentina lo negó rotundamente.

 

